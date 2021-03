Colapesce single sogna nuova fidanzata / “Mi immagino con una ragazza bellissima”

Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, è il cantautore siciliano che partecipa al Festival di Sanremo con Dimartino. Il suo desiderio è di lasciare il segno nella kermesse, ma non solo. Ritrovare fiducia nel mondo femminile, dal quale Colapesce al momento sembra voler tenersi alla larga. Non sembrano infatti esserci donne importanti nella vita del cantante, probabilmente anche a causa della vita frenetica divisa tra Milano e la Sicilia, con un mestiere che gli ha comunque donato un certo fascino. In una vecchia intervista rilasciata a Vice nel 2017, Colapesce aveva dichiarato di aver intrapreso delle relazioni sentimentali quasi esclusivamente grazie al suo lavoro: “Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stron*o per esempio. All’inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale“. Qualche anno prima, il cantante, intervistato dal portale DLSO aveva dipinto così il suo futuro sentimentale: “Come immagino tra qualche anno? Con una barca, anche una barchetta piccola, ma soprattutto felicemente fidanzato con una splendida ragazza, visto che ora sono single, magari mi porta bene!”. Previsione sbagliata, dunque. A quanto pare Colapesce sarebbe ancora senza una donna al suo fianco.

