Colazione da Tiffany/ Film capolavoro su Rete 4 oggi Mercoledì 22 marzo

Colazione da Tiffany, film di Rete 4 diretto da Blake Edwards

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede la messa in onda del film Colazione da Tiffany per il pomeriggio di Mercoledì 22 Marzo alle ore 16:40. La pellicola di genere commedia sentimentale è un grande classico del cinema americano, è stato realizzato nel 1961 con il soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Truman Capote nel 1958.

Abdel Latif, migrante morto in ospedale a Roma/ Quattro indagati, medici e infermieri

La regia del film Colazione da Tiffany è stata firmata da Blake Edwards, la sceneggiatura è frutto del lavoro di George Axelrod, le musiche sono firmate dal celebre compositore Henry Mancini mentre il montaggio è stato eseguito da Howard A. Smith. Colazione da Tiffany ha vinto nel 1962 due Premi Oscar per la miglior colonna sonora e la miglior canzone per il brano Moon River, e il David di Donatello per la migliore attrice straniera a Audrey Hepburn, il film ha inoltre ricevuto altre tre candidature agli Oscar e due candidature ai Golden Globe.

Omicidio Francesco Pio Maimone/ L'amico Carlo “Morto fra le mie braccia, sangue...”

Nel cast di Colazione da Tiffany, titolo originale Breakfast at Tiffany’s, figurano celebri attori, prima tra tutti la meravigliosa Audrey Hepburn, che ha vinto nella sua carriera due Academy Awards, tre Golden Globes, quattro BAFTA, due Tony Awards, un Emmy e un Grammy. Assieme a lei ancora George Peppard, Mickey Rooney, Patricia Neal, Buddy Ebsen e Martin Balsam.

Colazione da Tiffany, la trama del film

Colazione da Tiffany si svolge a New York quando un’elegante ragazza di nome Holly sta per rientrare nella sua casa sulla Quinta strada e si ferma a osservare le splendide vetrine di Tiffany e co, ricche di gioielli che ogni donna vorrebbe avere. Durante questa visione inizia a consumare anche una colazione al volo prima di rientrare a casa. Holly è una ragazza semplice che vive con il suo gatto e che ogni settimana si reca presso il carcere per andare a trovare un mafioso newyorkese al quale ha l’obbligo di dare dei messaggi in codice in cambio di denaro.

Emanuela Orlandi/ Il fratello: "Silenzio Vaticano per 40 anni, non può continuare"

La sua vita sentimentale è approssimativa anche perché il suo fantasticare la porta a commettere errori. Per scappare da uno degli uomini a cui ha dato confidenza, conoscerà il suo nuovo vicino di casa di nome Paul e tra loro scatterà una sorta di amicizia. Un giorno Holly Paul a prendere parte a uno dei tanti party che organizza nell’appartamento con i soldi ottenuti con la sua attività per conoscere finalmente un milionario con cui convolare a nozze per assicurarsi una vita nel lusso. Tuttavia, i piani della protagonista di Colazione da Tiffany, di scalare la società attraverso la conoscenza amorosa vengono messi in discussione proprio dal vicino di casa con il quale la semplice amicizia si evolverà in qualcosa di più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA