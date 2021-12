Coldplay a X Factor/ “Finiremo di incidere dischi al dodicesimo album”

I Coldplay sono i super ospiti della finalissima di X Factor 2021. La band capitanata da Chris Martin approda in Italia per presentare il nuovissimo album di inediti dal titolo “Music Of The Spheres”. Con più di 100 milioni di dischi venduti nel mondo, la band è tornata con il nono album di inediti a due anni esatti di distanza da “Everyday Life”. L’album segna un vero e proprio cambio di rotta per la band che ha collaborato per tutto il disco con il celebre produttore Max Martin, per intenderci colui che si nasconde dietro le produzioni di The Weeknd , Taylor Swift e Katy Perry. Una collaborazione molto sentita per i Coldplay come ha raccontato Chris Martin : “a lui abbiamo detto ‘Fai la tua cosa e noi faremo la nostra. E se funziona, fantastico! Ma se non funziona, nessuno ha nulla da perdere’.Così, poco prima che arrivasse Higher Power, avevo fatto un’intera sessione musicale in studio con lui per provare le canzoni di questo album. Lui diceva: ‘Sì, no, forse, cambia questo’. Roba da vero Mr. Miyagi. Sembrava che qualsiasi cosa facessimo risultasse davvero una nuova per entrambi”.

Un disco che suona come qualcosa di ultraterreno, qualcosa che va oltre con la band che precisa: “ognuno di noi è un alieno da qualche parte”. Um album variegato e di impatto in cui si trattano temi moderni, si parla di umanità, ma anche di amore.

Coldplay: nel nuovo album si parla di universo

I Coldplay sono da sempre molto attenti al tema dell’universo nella loro produzioni musicali. Basti pensare che nel precedente album “Everyday Life” l’intero libretto del disco conteneva delle pagine con delle foto in bianco e nero risalenti agli anni 30 con un cartello pubblicitario in un campo con le parole “Music Of The Spheres” e “Coldplay Coming Soon”. Lo spazio e l’universo sono da sempre fonte di ispirazione per la psichedelica band che tra qualche anno potrebbe appendere il microfono al chiodo visto che il frontman ha rivelato: “penso che finiremo di incidere dischi al dodicesimo album. Non è uno scherzo, è vero. Su quello che succederà dopo penso che continueremo a suonare ancora insieme”. Sarà davvero così?

