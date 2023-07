Coldplay, concerto a Roma il 12 e il 13 luglio 2024/ Biglietti e ticket, tutte le info

E’ ufficiale il ritorno dei Coldplay in Italia, e precisamente a Roma. Per il tour europeo del 2024, dopo il teaser di due giorni fa, la band inglese ha ufficializzato il “come back” nel nostro Paese l’anno che verrà, precisamente il 12 e il 13 luglio presso lo stadio Olimpico, due serate che si preannunciano fantastiche e da tutto esaurito. Le due tappe rientrano nel “Music Of The Spheres Tour” che porterà per la terza estate consecutiva i Coldplay nelle principali capitale europee e questa volta ci sarà anche Roma.

Dopo le date italiane sold out di questa estate, per ultima San Siro, la band di Chris Martin sbarca così nella capitale per suonare davanti al pubblico italiano che la ama alla follia, così come dimostrato dai 69 dischi di platino e dai 13 oro ottenuti nel nostro Paese dal gruppo inglese, oltre che dai 9 milioni di album venduti in Italia. Nella serata di ieri ad Amsterdam si è chiuso il tour estivo 2023 dei Coldplay, che torneranno così ad esibirsi fra un anno, nel periodo giugno, luglio, agosto 2024.

COLDPLAY A ROMA 2024: COME FARE PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Un tour che toccherà per la prima volta Grecia, Romania e Finlandia, e che vedrà il ritorno a Roma dopo l’ultima esibizione targata 2003, e il ritorno a Budapest dopo lo show del 2008.

E con l’annuncio ufficiale è scattata anche la corsa ai biglietti per i concerti dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma 2024; per acquistarli bisognerà registrarsi su Coldplay.com per accedere alla prevendita che scatterà martedì 25 luglio 2023 alle ore 9:00, quindi fra pochi giorni. I biglietti saranno disponibili in pre-order anche per gli utenti di My Live Nation dalle ore 9:00 di mercoledì 26 luglio e in questo caso basterà registrarsi su www.livenation.it. La vendita generale dei tagliandi scatterà infine il 28 luglio 2023 dalle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

