Coldplay, concerto stadio Diego Armando Maradona di Napoli 22 giugno 2023/ La scaletta

Concerto Coldplay, seconda data a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona questa sera 22 giugno

Oggi, giovedì 22 giugno, è previsto il secondo appuntamento con il concerto dei Coldplay a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La band ha già regalato un fiume di emozioni ieri sera, con la prima data nella città partenopea. Fin dalle prime ore del mattino si sono appostati all’esterno della struttura centinaia di fan che hanno letteralmente riempito lo stadio per un’esperienza mozzafiato. Chris Martin, alla sua prima volta a Napoli e allo stadio Diego Armando Maradona, offre dunque il bis questa sera, giovedì 22 giugno.

Il concerto dei Coldplay di questa sera, 22 giugno, a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona rappresenta la prima tappa del world tour della band britannica. In Italia avranno modo di regalare emozioni anche a Milano, allo stadio San Siro, per 4 date imperdibili che andranno dal 25 al 29 giugno. Per lo spettacolo di questa sera a Napoli i Coldplay offriranno ben 25 brani iconici, molti dei quali presenti nell’ultimo album: “Music of the spheres”. Stando alla scaletta di ieri sera, non mancheranno pezzi storici della band inglese come Viva la vida e People of the pride.

Coldplay, secondo concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona: tutte le informazioni

Per quanto riguarda l’organizzazione del concerto dei Coldplay a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona – questa sera, giovedì 22 giugno – i cancelli verranno aperti al pubblico intorno alle 17 come accaduto nella giornata di ieri. Lo spettacolo partirà circa due ore dopo con Laila Al Habash ad aprire il concerto – giovane artista arabo palestinese – e seguita dalla band scozzese Chvreches. Alle 21 invece è previsto lo start ufficiale della seconda emozionante esibizione dei Coldplay a Napoli.

Per quanto concerne la mobilità, il Comune di Napoli ha indetto l’apertura delle metropolitane principali fino all’1 di notte, così da facilitare gli spostamenti e limitare gli ingorghi in città. Anche il trasporto pubblico tra navette e autobus è stato implementato per favorire la viabilità in vista dell’evento. I biglietti sono chiaramente sold-out praticamente dai day-one. Migliaia di appassionati si sono accaparrati in poche ore tutti i ticket disponibili e ad oggi è impossibile riuscire a trovare modo di partecipare alla grande festa dei Coldplay in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Coldplay in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: la scaletta

Il world tour dei Coldplay passa da Napoli, questa sera 22 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona. Per l’evento – seconda data consecutiva dopo lo spettacolo di ieri sera – è già nota la scaletta che sarà la stessa vista per il precedente appuntamento. La band britannica è pronta ad offrire il medesimo mix di brani iconici e nuove hit presenti nel nuovo album Music of the spheres.

La scaletta:

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

The Lightclub- Midnight

My Universe

A Sky Full Of Stars

Sunrise

Sparks/ Don’t Panic

Napule È (Pino Daniele Cover)

Humankind

Fix You

Biutyful

