Coldplay, concerto stadio San Siro di Milano 28 giugno 2023/ La scaletta divisa in 4 “atti”

Coldplay, concerto doppio allo stadio San Siro di Milano

Dopo il roboante spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, i Coldplay sono pronti a bissare il successo anche allo stadio San Siro di Milano. Oggi e domani, 28 e 29 giugno, la band britannica salirà sul palco lombardo per due imperdibili appuntamenti. Sarà l’ultima tappa italiana del tour mondiale “Music of the Spheres world tour”, tra gli eventi più attesi non solo per l’Italia ma anche per numerosi altri Paesi europei.

Come accaduto già con il doppio concerto di Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, anche lo stadio San Siro di Milano risulta sold out per entrambe le date del concerto dei Coldplay. Cambia la location e cambiano anche i diversi artisti che saliranno sul palco prima di assistere al meraviglioso spettacolo tra brani iconici e scenografie suggestive della band britannica. Si passeranno il testimone prima di lasciare il post a Chris Martin i Chvrches – band scozzese – e Mara Sattei.

Coldplay, concerto 28 allo stadio San Siro di Milano: tutte le informazioni

Per il concerto dei Coldplay di questa sera – 28 giugno – e domani 29 giugno allo stadio San Siro di Milano sono previsti in totale 224 mila spettatori; numeri da record per un evento musicale. Le stime mettono in evidenza quanto la presenza italiana della band con il tour “Music of the Spheres world tour” rappresenti un evento unico per le migliaia di fan presenti nel nostro Paese. Si tratta tra l’altro della seconda volta sul palco milanese; già nel 2017 i Coldplay avevano avuto modo di impressionare il pubblico italiano.

Per quanto riguarda la logistica e i ticket per il concerto di questa sera e domani – 28 e 29 giugno – dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano, il Comune ha predisposto diverse agevolazioni per evitare ingorghi e intoppi per la mobilità cittadina. Saranno disponibili diversi percorsi per il trasporto pubblico e privato per favorire il deflusso delle migliaia di fan che accorreranno per l’evento. E’ in particolare consigliato l’utilizzo della metropolitana per raggiungere la zona stadio. Per quanto concerne l’accesso, i cancelli verranno aperti alle ore 19 e non risultano disponibilità di ticket dato il sold out attestato già diversi mesi prima del doppio evento.

Coldplay, la scaletta del concerto di Milano allo stadio San Siro: 28 giugno

Il concerto di questa sera e domani – 28 e 29 giugno – dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano sarà diviso, sulla falsariga di quanto visto a Napoli, in 4 atti. La distinzione sarà quella astrale: “Planets”, “Moons”, “Stars” e “Home”. Di seguito la scaletta del doppio evento.

La scaletta:

Act 1 – Planets

Flying

Music of the Spheres

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn the Weekend

Let somebody go

Politik

In my Place

Yellow

Sunrise

Act 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something just like This

Midnight

My Universe

A Sky full of Stars

Act 4 – Home

Sparks

Magic

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave











