Coldplay, il concerto a Roma del 2024 raddoppia/ Annunciate altre due date: 15 e 16 luglio

Il concerto dei Coldplay previsto a Roma per il 2024 raddoppia. La band britannica ha infatti annunciato nelle scorse ore altre due date oltre a quelle del 12 e 13 luglio allo stadio Olimpico, leggasi il 15 e il 16 luglio. Il gruppo di Chris Martin ha quindi calato il poker in vista del Music Of The Spheres World Tour, che ha già mandato in tilt il sito ufficiale per via delle alte richieste. Del resto da marzo 2022 i Coldplay hanno venduto ben 7,5 milioni di biglietti, il numero maggiore per quanto riguarda qualsiasi altro tour che si è tenuto negli ultimi 2 anni, tournée che tra l’altro ha ottenuto riconoscimenti come Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 e Tour of The Year agli iHeartRadio Awards del 2023.

Spotify, prezzi degli abbonamenti in aumento/ Rincari fino a 2 euro al mese, tutte le info

L’annuncio del raddoppio dei concerti dei Coldplay a Roma è giunto via Instagram, due serate extra per cui sarà possibile acquistare i biglietti ufficialmente dal 28 luglio 2023 dalle ore 10:00, quindi da venerdì prossimo, con priorità a coloro che hanno effettuato il pre-order. I Coldplay hanno già visitato l’Italia nelle scorse settimane con i magici concerti allo stadio Maradona di Napoli e a San Siro, a Milano, quattro serate tutte sold out che hanno visto anche la partecipazione di numerosi personaggi famosi e volti noti dello spettacolo, chiaro indizio di quanto la band inglese sia amatissima a livello trasversale e faccia innamorare diverse generazioni.

Britney Spears, perché é sparita da Instagram?/ Si riattiva via social e..

COLDPLAY, CONCERTO ROMA: IL RITORNO NELLA CAPITALE DOPO 21 ANNI

Tra l’altro durante le serate Chris Martin ha tentato di parlare in italiano, soprattutto i ringraziamenti, per poi intonare anche Napule è di Pino Daniele e O mia bela Madunina a Milano. Inoltre i Coldplay duettato con Zucchero in Diamante, e con Elisa in Eppure sentire.

Tornando al concerto previsto a Roma per il 2024, si tratta di un ritorno dei Coldplay nella capitale dopo ben 21 anni, visto che l’ultima volta risale al 2003, l’esibizione presso la Centrale del Tennis, seguita poi dallo show a Fano, nota località turistica delle Marche che si affaccia sul mar Adriatico.

Maneskin, Damiano David: "Ho sputato sul palco..."/ Le reazioni allo sfogo choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA