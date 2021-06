Coldplay, video Higher Power/ “E’ una metafora di come tutti ci sentiamo alienati”

I Coldplay hanno pubblicato il video ufficiale del loro ultimo singolo ”Higher Power”. Il brano è stato prodotto da Max Martin, che ha lavorato anche sui più grandi successi di Britney Spears, Katy Perry, The Weeknd e Justin Timberlake. Il gruppo capitanato da Chris Martin aveva presentato la nuova uscita lo scorso 7 maggio tramite uno speciale collegamento con Thomas Pesquet, astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea, che si è fatto trovare direttamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Su Twitter, invece, i Coldplay dissero: ”Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020. E’ stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo”. Adesso, con il singolo e il video appena usciti, rimane la grande attesa da parte dei fan per un album (l’ultimo è stato pubblicato nel 2019) e un ritorno live.

Il nuovo video dei Coldplay

Per il videoclip di ”Higher Power”, la band ha scelto come ambientazione un’atmosfera sci-fi su un pianeta alieno. E’ stato diretto da Dave Meyers, che ha già collaborato con popstar come Taylor Swift e Billie Eilish, e si vedono i Coldplay protagonisti mentre esplorano un pianeta distrutto ma coloratissimo chiamato Kaotica (il cui alfabeto alieno, il Kaotican, compare nel video e sulla copertina del singolo). Kaotica è popolato da cani robot, ologrammi giganti e da una gang di ballerini alieni, interpretati dalla Ambiguous Dance Company di Seoul, artefici delle coreografie già presentate dalla band sui social. Il regista Meyers ha detto: ”Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore”.

