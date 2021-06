Coldplay, video “Higher Power”/ La nuova versione acustica con un’atmosfera sci-fi

I Coldplay hanno da poco rilasciato il singolo che anticipa il loro prossimo progetto discografico, di cui non si ancora nulla, e dopo aver pubblicato anche il video ufficiale, adesso è arrivata la versione acustica. La canzone ”Higher Power” presenta quell’inconfondibile sound che appartiene solo alla band capitanata da Chris Martin, che per il videoclip hanno scelto un’atmosfera sci-fi su un pianeta alieno distrutto chiamato Kaotica, abitato da cani robot, giganti ologrammi e una gang di ballerini alieni. Questi ultimi sono interpretati dalla Ambiguous Dance Company di Seoul, che ha contribuito a creare la coreografia già presentata sui social dai Coldplay prima dell’uscita del video. In occasione della quale la band ha spiegato: ”Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore”.

”Higher Power”, il singolo dei Coldplay

La nuova versione di ”Higher Power”, pubblicata su Youtube e annunciata tramite social, è totalmente incentrata su chitarra, piano e voce. Il brano è stato prodotto da Max Martin, per il quale i Coldplay spesero solo belle parole dicendo: ”E’ una vera meraviglia dell’universo”, lui è infatti un importante produttore, ha lavorato anche con Justin Timberlake, The Weeknd, Katy Perry e Britney Spears. Ma per fare le cose davvero in grande, la band di Chris Martin aveva presentato l’arrivo del nuovo singolo con uno speciale collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, hanno infatti invitato, con una video-call, Thomas Pesquet, astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea. Il successo dei Coldplay è sempre garantito, ed anche in questo caso è così. ”Higher Power”, dopo due settimane dalla pubblicazione, è stato il brano più trasmesso dalle radio italiane (fonte: EarOne), mentre in una sola settimana ha raggiunto oltre 20 milioni di stream globali.

