Colesterolo: terapia genica Crispr per contrastarlo/ Così si “copia e incolla” il dna

Il colesterolo potrebbe fare meno paura nei prossimi anni. Attraverso l’assunzione di farmaci specifici e modificando i comportamenti a rischi, si può abbassare il valore della molecola, ma la ricerca si sta concentrando sulla terapia genica attraverso la tecnica nota come Crispr, taglia e incolla, che modifica il dna riparandolo. A riguardo un recente studio sui macachi, pubblicato dalla sezione Salute de La Stampa, ha dimostrato che spegnendo due geni, Pcsk9 e Angptl3, si riduce drasticamente il livello di colesterolo nel sangue. Abbattere i livelli eccessivi di colesterolo rappresenta una sfida molto importante in quanto fin dagli anni ’60 è dimostrata la correlazione con il rischio di malattie cardiovascolari, in particolare per il colesterolo noto come Ldl, quello che comunemente viene chiamato “cattivo”: questo si accumula nelle arterie e può provocare infarti e ictus. Tra coloro che regolano il livello di colesterelo vi è la proteina nota come Pcsk9, e per questo gli scienziati hanno sviluppato nel corso degli anni dei farmaci specifici anti Pcsk9, capaci di contrastare la sua funzione, permettendo di catturare meglio il colesterolo cattivo.

COLESTEROLO, LA TECNICA CRISPR: RISCONTRI POSITIVI SUI MACACHI

Alcuni sono già in commercio (alirocumab ed evolocumab) e diversi studi ancora in corso hanno evidenziato l’utilità di questi medicinali, soprattutto nelle persone che hanno avuto in precedenza un infarto. Ma come anticipato sopra, il futuro è rappresentato dall’affinamento della tecnica Crispr, che andrà ad agire sempre sulla proteina Pcsk9, spegnendo quel gene che la produce, abbassando così il livello nel sangue del colesterolo Ldl. Questo approccio ha già avuto dei riscontri molto positivi nelle scimmie, e un recente studio presentato presso il meeting dell’International Society for Stem Cell Research, ha dimostrato che sia possibile ridurre fortemente i livelli di Ldl di quasi il 60%, un primo e vero passo verso la terapia genica dell’ipercolesterolemia. Il prossimo step sarà la sperimentazione sull’uomo, che a questo punto speriamo arrivi il prima possibile.



