Colette Un amore più forte di tutto/ Su Rete 4 il film con Clemence Thioly

Colette Un amore più forte di tutto va in onda oggi, 14 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 21:25. Diretto da Milan Cieslar che, assieme a Geraldine Blecker, si è occupato di curarne anche la scrittura. Nei panni di Colette troviamo Clemence Thioly, attrice francese che abbiamo già visto in film come Nemico pubblico n. 1 – L’ora della fuga (2008) e Tutto sua madre (2013), ed in numerose serie TV. L’attore ceco Jiri Madl, invece, recita nel ruolo di Vil. Il pubblico italiano del piccolo schermo forse lo ricorderà per aver recitato nella serie TV I Borgia del 2011. Musiche di Atli Örvarsson.

Colette Un amore più forte di tutto, la Trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Colette Un amore più forte di tutto. L’ormai anziano Vil racconta gli orrori ed i soprusi vissuti in gioventù durante la Seconda Guerra Mondiale. Il suo essere ebreo lo ha condannato, infatti, a subire il dramma della cattura da parte dei nazisti e le sofferenze provocate dalla deportazione. Stessa sorte è capitata anche alla sua innamorata Colette, giovane ebrea come lui, anch’essa vittima degli orrori causati dall’avvento del nazismo.

I due ragazzi, entrambi rinchiusi nel campo di concentramento di Auschwitz, cercano di non lasciarsi sopraffare dalle ingiustizie e trovano come unico appiglio per la sopravvivenza la forza del loro amore.

I due protagonisti, impossibilitati ad incontrarsi essendo rinchiusi in due zone differenti del campo, mettono a repentaglio anche la propria vita pur di guardarsi negli occhi e stringersi, anche solo per un istante. Eludere le guardie dell’esercito nazista non è semplice, ed il minimo errore di valutazione sarebbe potuto costare la vista ad uno dei due innamorati. Tra i soprusi delle SS e condizioni al limite dell’estremo, li troviamo fino alla fine determinati a tutti i costi a ritrovarsi e scappare assieme da quell’esistenza senza speranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA