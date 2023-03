Colf e badanti 2023/ Come trovarle? Mancano risorse: famiglie in difficoltà

La situazione delle colf e delle badanti nel 2023 è sempre più critica. A causa del “blocco del flusso” chiuso oramai da 12 anni, in Italia il mestiere di assistenza agli anziani è sempre più in declino. Le famiglie italiane sono in cerca di disperato aiuto, data l’impossibilità di trovare risorse.

Assindatcolf ha espresso il suo parere, e anche la preoccupazione: “Anche quest’anno non sono previste quote di immigrati per il lavoro domestico. Sono introvabili anche colf e baby sitter. Ormai è emergenza: la popolazione italiana invecchia, aumentano le persone non autosufficienti, manca totalmente l’assistenza“.

Colf e badanti 2023: come trovare nuove figure?

Le colf e le badanti nel 2023, sono sempre più difficili da trovare. Il flusso migratorio di coloro che potrebbero lavorare nel “comparto domestico”, è chiuso da 12 anni. Le associazioni di categoria sono sempre più disperate, tanto che in un report è emersa la palese difficoltà:

«Su 961mila domestici regolari censiti dall’Inps nel 2021 (e nel settore le irregolarità sono parecchie, anche più di quel che si vedono) 672mila erano stranieri (ovvero il 70% circa ) e di questi ben 514mila provenienti da paesi non comunitari. Nonostante questo ministero dell’Interno e del Lavoro non hanno in mano dati relativi al fabbisogno del nostro settore come invece accade per le imprese con il sistema Excelsior».

La soluzione per trovare nuove colf e badanti sarebbe quella di avviare delle sanatorie, sbloccando anche i flussi migratori che potrebbero dar sostegno a questo comparto, che ogni anno diventa sempre più preoccupante.

Nessuno o quasi, vuol occuparsi di badare agli anziani e/o a soggetti non autosufficienti. il presidente di Assindatcolf, Andrea Zini, ha detto la sua:

«Le ricadute su questo comparto sono pesanti: oggi le famiglie hanno grandi difficoltà a trovare personale disposto ad occuparsi di anziani, disabili e non autosufficienti, le cosiddette badanti. Un fenomeno destinato a crescere a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della forza lavoro impiegata nel settore».

Il miracolo potrebbe arrivare dalla bozza del decreto legge, che se approvata, introdurrà delle misure al fine di disporre dei flussi di ingresso legalizzato dei migranti, per supportare le figure di cui oggi, l’Italia è carente.











