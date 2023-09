Colf e badanti 2023/ Più incidenza di “italiani” al Sud Italia: i dati

Colf e badanti nel 2023, sono aumentate. Nell’immaginario complessivo, questa tipologia di lavoro domestico viene attribuita perlopiù, agli stranieri. Eppure, gli ultimi dati non solo direbbero il contrario, ma si è appurata una crescita complessiva soprattutto in molte regioni del Sud Italia.

A mostrare gli ultimi dati, è stata l’Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, Domina, il quale ha sottolineato che il 30% delle colf e delle badanti, è costituito da lavoratori italiani. Tra il 2020 e il 2023, l’incidenza sui lavoratori italiani del settore domestico, ha registrato dei dati variabili.

Colf e badanti 2023: i dati dei lavoratori italiani

Sia colf che badanti, nel 2023 sono cresciuti in modo considerevole. Questo dato potrebbe associarsi all’aumento del salario imposto di recente, o più semplicemente, per le domande sempre più alte, e le risorse umane che erano sempre più inferiori rispetto alla media.

Ma se i motivi di tale crescita sono ancora ignoti, lo stesso non si può dire per l’età dei lavoratori di questo settore domestico, la cui media si attesta ai 50,5 anni. Le donne, hanno un’età maggiore rispetto agli uomini, rispettivamente 50,8 anni rispetto ai 47,9 anni.

Scarseggiano i colf e le badanti più giovani, tanto che solo il 28,3% è costituito da lavoratori uomini under 40, mentre il 15,5% per le donne. Una sproporzione ingiustificata, o comunque, un chiaro segnale d’allarme per il settore di riferimento, che sembra essere “l’ultima spiaggia”.

Come accennato agli inizi, l’incidenza maggiore delle colf e badanti italiane nel 2023, sembrerebbe essere fissa al Sud Italia, dove a prevalere è la Sardegna, con 39.429 risorse nel settore domestico (assunte regolarmente), e con una percentuale di incidenza pari all’82,2%.

Quanto alle altre due Regioni a seguire, vi sono la Lombardia (19,4%) e la Regione Lazio (19,7%), dove si appura che la percentuale di lavoratori domestici con cittadinanza italiana è molto minore rispetto alla Sardegna.

Questa tendenza – non si sa se è inerente – ma sembrerebbe essere sempre più alta post pandemia da Covid-19.

