COLF PRECIPITA DAL 4° PIANO LAVANDO I VETRI: MORTA/ Milano, tragedia in pieno centro

Stava pulendo i vetri della casa in cui prestava servizio come colf quando la donna di origini filippine è caduta dalla finestra al quarto piano di un appartamento affacciato in corso di Porta Vittoria, a pochi metri dal Palazzo di giustizia di Milano. Un volo di trenta metri che non ha lasciato scampo alla collaboratrice domestica, 55 anni, vittima di un tragico incidente. Gli investigatori arrivati sul posto, coordinati dal pm di turno Roberta Amadeo, sono concordi nell’escludere una delle ipotesi che inizialmente era trapelata tra le varie piste al vaglio degli inquirenti, ovvero quella del suicidio. Da quanto fin qui ricostruito, la colf avrebbe perso “banalmente” l’equilibrio mentre lavava i vetri: da qui il tragico volo di 30 metri. Come riferito da “La Repubblica”, tuttora le ante della finestra da cui la donna è caduta restano aperte, mentre il cadavere viene esaminato dagli agenti delle volanti e dagli uomini del Gir, il gruppo intervento rapido, in forze al VI dipartimento della procura, specializzato in incidenti sul lavoro.

COLF PRECIPITA DAL 4° PIANO LAVANDO I VETRI: MORTA

La colf filippina precipitata dal quarto piano mentre lavava i vetri era sola in casa. Gli inquilini dell’appartamento, infatti, si trovano attualmente in vacanza in Grecia e sono stati avvisati della tragedia dal custode dello stabile. Secondo i primi accertamenti, la donna aveva un regolare contratto di lavoro. La pm di turno Amadeo ha aperto un’inchiesta e indagato per omicidio colposo il datore di lavoro della colf. Come specificato da “La Repubblica”, l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per consentire agli inquirenti di fare tutti gli accertamenti del caso sul decesso della donna. Particolare attenzione nei giorni scorsi verrà posta all’esito dell’autopsia, che nei prossimi giorni servirà per chiarire la dinamica dell’incidente e se la donna abbia perso l’equilibrio a causa di un malore. Uno dei dubbi degli investigatori è che la donna non indossasse scarpe adeguate al lavoro che stava svolgendo e per questo sia caduta di sotto.

