Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli si separano/ Addio dopo 22 anni di matrimonio

Colin Firth e la moglie italiana Livia Giuggioli si separano ufficialmente dopo 22 anni di matrimonio. Ad annunciarlo sono i rappresentanti della coppia attraverso un breve comunicato che recita: “Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli. Chiedono gentilmente la privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”. Una notizia che ha spiazzato gli amanti del gossip inglese. Colin Firth, attore amatissimo in patria e non solo, protagonista di film di enorme successo come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla, Love Actually – L’amore davvero, L’importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Un matrimonio all’inglese e Il discorso del re vincendo con quest’ultimo il Premio Oscar come miglior attore protagonista e la sua bellissima moglie italiana hanno formato per anni una delle coppie più solide e amate del mondo dello spettacolo. Dopo 22 anni, però, l’amore è venuto meno.

COLIN FIRTH E LIVIA GIUGGIOLI SI SEPARANO: LA CRISI PER LA STORIA DI LEI CON UN GIORNALISTA ITALIANO

La separazione di Colin Firth e di Livia Giuggioli arriva dopo la crisi che la coppia ha superato in seguito alla storia che la produttrice di documentari ha avuto con un giornalista italiano, Marco Brancaccia, accusato poi di stalking per il quale il processo è stato poi dichiarato estinto. A svelare tutto, due anni fa, è stata proprio Livia Giuggioli che ha ammesso di aver avuto una storia con un giornalista nel 2015 durante una crisi coniugale con il marito. “Qualche anno fa Colin e Livia hanno privatamente deciso di separarsi. In quel periodo, Livia per breve tempo fu coinvolta in una relazione con l’ex amico Brancaccia. Poi i Firth sono tornati insieme”, scriveva il Times all’epoca. Una crisi che, a distanza di qualche anno, ha investito nuovamente la coppia che, stavolta, ha deciso di separarsi ufficialmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA