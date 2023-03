Colivicchi: “Colesterolo? Occhi ai valori”/ “Dieta con frutta e verdura per ridurlo”

Spesso vengono proposti integratori per ridurre i livelli di colesterolo, ma che tipo di efficacia hanno? “Si tratta di prodotti di varia natura, generalmente estratti da vegetali o prodotti per fermentazione di cereali. Questi prodotti hanno tuttavia un’efficacia molto limitata nel controllo dei livelli plasmatici di colesterolo, anche quando utilizzati in combinazione tra loro. In generale, ci si può attendere una riduzione di non più del 5-10% del colesterolo Ldl”. Dunque, gli integratori vanno associati ad altre buone pratiche come una dieta equilibrata con frutta e verdura e una vita motoria attiva.