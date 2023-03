Colla Zio, chi sono/ Dalle collette per le birre a Sanremo 2023: “Pazzi come l’Inter”

Colla Zio: da Sanremo 2023 a Domenica In

I Colla Zio saranno ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi, domenica 5 marzo, di Domenica In. Il collettivo milanese è composto da Andrea “Armo” Arminio, Andrea “Mala” Malatesta, Francesco “Glampo” Lamperti, Tommaso “Berna” Bernasconi e Tommaso “Petta” Manzoni. I Colla Zio sono entrati nel cast del Festival di Sanremo 2023 dopo aver partecipato a Sanremo Giovani: con la loro “Non mi va” sono risultati – a livello di classifica – i migliori tra gli altri giovani compagni che provenivano dallo stesso percorso.

Durante la settimana del Festival, il gruppo ha conquistato anche il Premio Enzo Iannacci Nuovo Imaie. Dopo il Festival di Sanremo, il 17 febbraio è uscito il loro primo disco “Rockabilly Carter”, in cui i cinque ragazzi di Milano introducono i loro fan in “un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui i Colla come Billy cercano il proprio posto”.

Colla Zio: il collettivo di Milano in tour

A fine mese inizierà il loro “Rockabilly Carter Tour”. Il tour dei Colla Zio partirà martedì 22 marzo da Roma (Largo Venue), per poi proseguire giovedì 30 marzo a Firenze (Viper Theatre), venerdì 31 marzo a Bologna (Locomotiv Club), lunedì 3 aprile a Torino (Hiroshima Mon Amour) e terminerà nella loro città, a Milano, martedì 4 aprile (Santeria Toscana 31). L’origine del loro nome l’hanno spiegato più volte loro stessi: “A furia di girare per Milano e di fare collette per le birre, il nome è venuto fuori da solo. Colla sta anche per collettivo, che è un po’ come ci piace definirci”, come riporta IoDonna. I cinque ragazzi sono appassionati di sport: “Amiamo il basket, tifiamo Olimpia e siamo un affiatato quintetto base. Siamo quattro interisti, soltanto Petta è juventino. Siamo pazzi come l’Inter che vince la Supercoppa e perde contro l’Empoli”, hanno detto alla Gazzetta dello Sport.

