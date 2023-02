Colla Zio, “Non mi va”/ Gli outfit della boyband “superano” le voci a Sanremo 2023

I Colla Zio al Festival di Sanremo 2023 con “Non mi va”: spiccano i colori ma non la musica

Il Festival di Sanremo rappresenta probabilmente la migliore vetrina nazionale dal punto di vista musicale ma non sempre tale occasione viene sfruttata nel migliore dei modi dagli artisti emergenti. La curiosità per Sanremo 2023 è stata in particolare rivolta verso i Colla Zio, boyband giovanile poco nota alla maggioranza del pubblico ma che poteva rappresentare una dolce sorpresa. La realtà delle prime quattro serate ha raccontato però qualcosa di diverso. “Non mi va”, brano proposto dai Colla Zio per la kermesse, non ha impressionato giuria e pubblico, come dimostrato anche dalle opinioni dominanti sui social più concentrate sulle scelte in termini di abbigliamento che dal punto di vista artistico.

La settima posizione nella serata di esordio dei Colla Zio a Sanremo 2023 con “Non mi va” sembrava promettere bene; soprattutto dopo la tredicesima posizione della classifica generale della sera seguente. La terza e la quarta serata – quest’ultima in duetto con Ditonellapiaga – della kermesse hanno però relegato la boyband nella seconda parte della classifica, stabile al ventesimo posto. Le performance energetiche dei Colla Zio hanno dato risalto più agli outfit fluo e sgargianti che ad una particolare forza vocale e interpretativa; l’andamento rispecchia dunque la realtà della competizione.

Il percorso dei Colla Zio al Festival di Sanremo 2023 è confermato anche confrontando i dati relativi alle riproduzioni in radio e agli streaming. “Non mi va” occupa la 22esima posizione nella classifica ufficiale dei brani più ascoltati della kermesse. Sorte simile anche su Spotify, dove la boyband occupa la stessa posizione vista in gara: 20esima. Leggermente più in alto gli straming su Amazon Musica, stabili in 17esima posizione.

Partendo dalle diverse esibizioni viste finora al Festival di Sanremo 2023 per i Colla Zio con “Non mi va”, unite all’opinione generale e ai dati attuali, è difficile pensare ad un esito diverso da quello attuale in vista della finale. La maturazione artistica forse non è ancora arrivata o semplicemente la boyband si è trovata a confrontarsi con una schiera di artisti troppo più incisivi rispetto al loro debutto. Un plauso per gli outfit i Colla Zio lo hanno meritato, ma in una competizione come il Festival di Sanremo dove a contare sono voci e parole, il loro contributo è stato piuttosto carente.

