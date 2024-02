Collana di Irama a Sanremo 2024: cosa significa?/ Il gesto per la nonna e la verità sul filo rosso

Qual è il significato della collana tra le mani di Irama a Sanremo 2024

Irama ha fatto il suo esordio a Sanremo 2024 con una canzone ricca di sentimento e voce. Gli occhi del pubblico sono però caduti su due dettagli particolari esibiti dal cantante nel corso della performance. Il primo e più evidente è una collana con un grosso ciondolo che Irama ha avuto tra le mani per tutto il tempo dell’esibizione. Un gioiello impossibile da non notare, di colore argento, che ha incuriosito non poco il popolo del web.

CHI È IRAMA CON "TU NO" A SANREMO 2024/ Una canzone che parla di mancanza e distanza

Molti si sono chiesti quale fosse il significato della collana di Irama, e se qualcuno ha fatto dell’ironia, altri hanno lanciato un’ipotesi che sembra avere basi solide e secondo la quale quella tra le mani sarebbe una collana appartenuta a sua nonna. Non sarebbe la prima volta che Irama porta il ricordo della nonna a Sanremo: a lei, nella sua precedente partecipazione, ha dedicato il suo brano ‘Ovunque sarai’.

Testo “Tu no", canzone Irama/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Irama e il filo rosso legato al polso a Sanremo: cosa significa

Ma c’è un altro dettaglio che ha attirato la curiosità del pubblico di Sanremo 2024 nel corso della sua esibizione. Molti hanno notato la presenza di un filo rosso attaccato al polso del cantante. Non si tratta di un difetto del vestito o di un filo attaccato per sbaglio, ma avrebbe invece un significato molto più importante.

Proprio Irama, in un’intervista rilasciata a Radio 105 prima dell’inizio del Festival di Sanremo, ha parlato del filo rosso, dichiarando: “Quando partecipo al Festival presento sempre solo una canzone a cui tengo e questa è la prima che ho scritto durante il nuovo anno e mantiene molto il filo rosso del disco che ha anche un’anima soul. Poi l’ho fatta sentire ad Amadeus ed era entusiasta. Parla della mancanza e della distanza e racconto molto di me in modo schietto e sincero”.

Irama: “Sanremo 2024? Mi manca l’emozione di essere tra i primi”/ “La canzone ‘Tu no’ è autobiografica…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)













© RIPRODUZIONE RISERVATA