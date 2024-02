Collane Emma Marrone a Sanremo 2024: perché le indossa?/ Omaggio a papà Rosario, morto nel 2022

Collane Emma Marrone a Sanremo 2024; il significato

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo 2024e per la quarta partecipazione ha scelto di portare con sè una parte di papà Rosario. Emma, nelle tre precedenti edizioni che diventano quattro se si considera anche la sua partecipazione come conduttrice accanto a Carlo Conti, ha sempre avuto al proprio fianco papà Rosario da cui ha ereditato la passione per la musica e che l’ha sempre accompagnata in ogni tappa della sua carriera. Per Emma, quest’anno, salire sul palco del Teatro Ariston senza papà Rosario, non sarà facile.

Emma Marrone malattia: tumore a utero e ovaie/ "Mai usata per smuovere pietismi, ne parlo per le donne"

Tuttavia, la cantante salentina è pronta a stupire tutti con il brano “Apnea” portando con sè la forza che ha ereditato dal padre e che sentirà molto vicino grazie a delle collane. Emma, infatti, intercettata da Pierpaolo Pretelli, inviato a Sanremo per La vita in diretta, ha svelato che sul palco dell’Ariston indosserà quelle che erano le collane di papà Rosario, scomparso a settembre 2022.

Emma Marrone ha un fidanzato?/ Dal presunto flirt con Tony Effe al silenzio rotto: "Completa da sola"

Le collane di papà Rosario come portafortuna a Sanremo 2024 per Emma

“Qual è il portafortuna che hai sempre con te, che non può proprio mancare?”, è la domanda che Pierpaolo Pretelli ha rivolto ad Emma Marrone che ha risposto senza pensarci su due volte dicendo “Le collanine del mio papà”. Papà Rosario, dunque, è sempre un punto di riferimento per Emma che porterà il ricordo dell’amatissimo papà anche in quest’edizione del Festival che segna per lei l’inizio di un nuovo percorso musicale.

Indipendentemente dal look che è stato curato dallo stylist Lorenzo Posocco (lo stesso di Dua Lipa e Marco Mengoni), che ha scelto per lei un outfit firmato Ferrari e a degli gioielli Tiffany, Emma non rinuncerà ad indossare le collanine di papà Rosario che sarà comunque presente con lei sul palco.

Davide Petrella (Tropico)/ Chi è l'autore a Sanremo 2024 per Emma, Ghali, Rose Villain e The Kolors













© RIPRODUZIONE RISERVATA