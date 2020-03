Collateral Beauty/ Video, su La5 il film con Will Smith e Edward Norton

Collateral Beauty va in onda su La5 per la prima serata di oggi, 18 marzo 2020. Il film è stato diretto da David Frankel e conta nel cast attori del calibro di Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley e Naomie Harris. La sceneggiatura è stata curata da Allan Loeb, mentre la fotografia è affidata a Maryse Alberti. L’uscita nelle sale risale al 16 dicembre del 2016 negli Stati Uniti d’America, mentre in Italia il film è uscito invece il 4 gennaio dell’anno successivo. Il primo trailer era andato in onda su Youtube il 7 settembre precedente. Negli States Collateral Beauty ha raccolto 31 milioni di dollari al box office, mentre in tutto il mondo si è arrivati a 88.2 milioni. Naomie Harris ha vinto il premio di miglior attrice a Hollywood Film Awards, mentre è stata nominata attrice britannica dell’anno ai London Critics Circle Film Awards.

Collateral Beauty, info e trama del film con Will Smith

Di cosa parla Collateral Beauty? Il film narra la storia di un dirigente pubblicitario di New York che decide di ritirarsi dalla vita sociale. I suoi amici però decideranno di studiare un piano per raggiungerlo e invitarlo ad affrontare di petto tutte le difficoltà legate alla vita. La critica si è divisa in merito al film con Marianna Cappi che su MyMovies gli ha assegnato 2 stellette sulle 5 messe a disposizione: “Variazione contemporanea sul tema del canto di Natale, ma rimane schiacciato da un’architettura che è troppo ambiziosa e complessa”. Il pubblico di Imdb (Internet Movie Database) l’ha premiato con un 6.8 su 10, sono state quasi 85mila le persone ad esprimere il proprio giudizio.

Video, il trailer di Collateral Beauty





