Collateral/ Video, su Rete 4 il film con Tom Cruise e Jamie Foxx (oggi, 22 settembre)

La pellicola Collateral di genere thriller ed azione andrà in onda il giorno 22 settembre sul canale Rete 4 in prima serata, alle ore 21:30. Il film è diretto da un maestro del genere, vale a dire l’americano regista Michael Mann. Il cast è ricco di attori di grosso calibro, come ad esempio i due protagonisti, vale a dire Tom Cruise e Jamie Foxx. Nel cast comunque, sono presenti anche Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg e Javier Bardem. Sceneggiatura e soggetto sono state scritte da Stuart Beattie, mentre le musiche sono state realizzate da james Newton Howard.

Collateral, la trama del film

Diamo uno sguardo alla tram di Collateral. Siamo a Los Angeles. In quella che viene definita la città degli angeli, un tassista di nome Max Durocher dopo aver accompagnato il procuratore distrettuale Annie ed aver preso una sorta di appuntamento da quest’ultima, viene ingaggiato da Vincent, un misterioso uomo. In cambio di una lauta ricompensa, Vincent chiede a Max di essere trasportato in giro di notte per l’intera città. Max accetta, ma durante la notte scopre che Vincent in realtà è uno spietato sicario, ingaggiato da dei boss narcotrafficanti per riuscire ad uccidere 5 testimoni coinvolti in un maxi-processo contro di loro. Max assiste con impotenza al brutale omicidio di 4 testimoni, diventando in questo modo un complice involontario. Spinto dalla propria coscienza comunque, Max decide di salvare il quinto testimone, tentando di fermare Vincent. Inizia in questo modo una corsa contro il tempo per Max che vorrà salvare l’ultima persona per mantenere alta la sua filosofia di vita e la sua etica.

Il trailer di Collateral





