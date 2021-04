Collective, Oscar 2021 miglior film internazionale/ L’incendio al club di Bucarest nel 2015

“Collective” (titolo originale: “Colectiv”) è un film documentario diretto da Alexander Nanau sulle circostanze attorno l’incendio del Colectiv e le sue conseguenze politiche. La pellicola è stata candidata come miglior film internazionale (e anche come miglior documentario) agli Oscar 2021. È la prima volta che la Romania viene rappresentata agli Oscar. Il film è stato presentato in anteprima, fuori concorso, alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, poi al Toronto International Film Festival e al Sundance Film festival 2020. Il regista Alexander Nanau, che si è occupato anche della sceneggiatura, della produzione, della fotografia e del montaggio, con questo documentario ha voluto ripercorrere la vicenda dell’incendio al nightclub Colectiv di Bucarest, il 30 ottobre 2015. Nell’incendio sono morte 64 persone e rimaste ferite 153. Le proteste nate nei giorni successivi alla strage hanno portato alle dimissioni del governo guidato da Victor Ponta.

Oscar 2021: Frances McDormand migliore attrice protagonista?/ "Amo i film on the road"

Collective: il film rappresenta la Romania agli Oscar 2021

Il film “Collective” ripercorre i fatti accaduti a Bucarest nel 2015. La sera del 30 ottobre nel club Colectiv si sta svolgendo un concerto di musica Rock. All’improvviso le fiamme. Una grande tragedia: 27 giovani morti e tanti altri gravemente ustionati, fino a far salire il numero delle vittime a 64. Da qui inizia il documentario, con protagonisti due agguerriti giornalisti di un quotidiano sportivo, Mirela Neag e Catalin Tolontan, che apriranno un’inchiesta e scopriranno il dramma nella tragedia: le persone ricoverate in ospedale non morirono per le ustioni, ma per le infezioni contratte durante la degenza. “Il punto iniziale era quello di capire, quale sarebbe stato il modo migliore per fare un film sui fatti che seguirono l’incendio del Collective, a seguito dei quali la società romena si ribellò contro la corruzione del governo, prendendo coscienza della maniera in cui la questa li stava uccidendo”, ha spiegato il regista intervistato da Taxi Drivers.

LEGGI ANCHE:

Oscar 2021: Chloè Zhao, miglior regista con “Nomadland”?/ "Girato su un vero camper"Un altro giro, Oscar 2021 candidato miglior film straniero/ Non è una glorificazione dell'alcool

© RIPRODUZIONE RISERVATA