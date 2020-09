Colleferro, 21enne ucciso in strada, massacrato di botte/ Cinque persone fermate

Choc a Colleferro, comune a due passi da Roma, dove un ragazzo di appena 21 anni è stato ucciso a suon di botte dopo una maxi rissa scoppiata in strada. La notizia è riportata da praticamente ogni organi di informazione stamane, a cominciare dall’edizione online di TgCom24, che fornisce i dettagli di questa vicenda a tratti agghiacciante. La vittima è stata soccorsa in condizioni disperate dopo essere stato malmenato, e una volto raggiunto dagli uomini del 118 è però deceduto prima ancora di arrivare in ospedale a causa dei gravissimi traumi riportati. I carabinieri hanno già fermato alcune persone e le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori, nel contempo, sono già scattate le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire a tutti i colpevoli, anche con testimonianze e la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza. I fatti risalirebbero alla scorsa notte, precisamente fra le ore 4:00 e le ore 5:00, quando il giovane viene appunto trovato a terra ormai in fin di vita.

COLLEFERRO, 21ENNE UCCISO IN STRADA: OBIETTIVO SBAGLIATO E QUESTIONI DI DROGA

L’episodio è avvenuto in largo Oberdan, la zona della movida, mentre la vittima viveva a Paliano, un comune in provincia di Frosinone, assieme alla famiglia. Secondo quanto riferito da Cronache Cittadine, le persone fermate dalle forze dell’ordine sarebbero cinque, sembra residenti ad Artena, nella provincia di Roma. Dopo aver individuato il 21enne, gli avrebbero teso un’imboscata per poi prenderlo a calci e pugni, fino ad ucciderlo. Dopo di che sarebbero partiti a bordo di un’Audi Q8, facendo perdere ogni loro traccia, seppur per poche ore. Alcune voci raccontano che la gang abbia addirittura sbagliato obiettivo, in quanto ai carabinieri avrebbe confessato di voler pestare un altro ragazzo, e non quello che poi è tragicamente deceduto. Sul movente, invece, tutto tace, anche se non è da escludere, visto il modus operandi, una spedizione punitiva per qualche sgarro subito, forse questioni di droga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA