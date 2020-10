Collegio 5, i casting esilaranti/ “Ambra Angiolini astronauta, Craxi presidente Usa”

Sta per tornare il Collegio, il reality di Rai Due che nelle precedenti quattro stagioni ha appassionato milioni di adolescenti. La quinta stagione prenderà il via come sempre sul secondo canale a partire dal 27 ottobre. La prima novità riguarda il ritorno di Giancarlo Magalli, che torna ad essere la voce narrante del programma dopo aver lasciato l’impegno un anno fa a Simona Ventura. L’altra novità riguarda il periodo di ambientazione del Collegio che dopo aver attraverso i mitici anni ’80, percorrerà per questa edizione gli anni ’90, precisamente il 1992, famoso per essere l’anno in cui esplose il caso “Mani Pulite”, la fine della Prima Repubbica, e gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eventi che segnarono profondamente la storia della nostra nazione. 21 sono i giovani che prenderanno parte al Collegio 5, tutti di età compresa fra i 14 e i 17 anni (fra cui una coppia di fratelli), e provenienti da ogni parte d’Italia. Il Fatto Quotidiano ha pubblicato l’elenco dei partecipanti: “Rahul e Usha Teoli (15 e 17 anni, Piombino), Luca Lapolla (15 anni, Prato), Alessandro Guida (15 anni, Civitavecchia), Luca Zigliana (15 anni, Zanica), Marco Crivellini (16 anni, Roma), Davide Vavalà (16 anni, Bologna), Andrea Di Piero (16 anni, Fiuggi), Alessandro Andreini (16 anni, San Giovanni in Marignano)”.

COLLEGIO 5: IL CAST E I CASTING ESILARANTI

E ancora: “Bonard Dago (17 anni, Treviso), Giordano Francati (17 anni, Roma), Giulia Maria Scarano (14 anni, Manfredonia), Maria Teresa Cristini (14 anni, Sant’Olcese), Linda Bertollo (14 anni, Ivrea), Rebecca Mongelli (15 anni), Giulia Matera (15 anni, Salerno), Sofia Cerio (15 anni, Pesaro), Mishel Gashi (15 anni, Calolziocorte), Ylenia Grambone (16 anni, Vallo di Lucania), Aurora Morabito (17 anni, Savona), e infine, Luna Lucrezia Scognamiglio (17 anni, Vietri sul Mare)”. E in attesa dell’inizio del Collegio 5, su RaiPlay sono stati pubblicati i provini e i casting per la ricerca dei nuovi alunni, dove non sono mancati degli strafalcioni decisamente divertenti. C’è ad esempio chi ha spiegato che l’Itala è “una Repubblica fondata sul mare”, ma anche chi non conosce Ambra Angiolini “La prima donna ad andare sulla luna!”, chi ha associato il riscaldamento globale alle “scoreg*e delle mucche”, e infine, chi ha scambiato Bettino Craxi per il “presidente degli Stati Uniti”.



