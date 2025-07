Esplosione a Collegno e incendio in un condominio: feriti e dispersi tra le macerie, ipotesi fuga di gas ma si parla anche di lavori di ristrutturazione

Paura alle porte di Torino, dove si è verificata un’esplosione nel pomeriggio di giovedì in un condominio di Collegno. Non erano ancora le 18 quando si è sentito un boato al quarto piano di uno stabile che si trova in località Savonera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme dell’incendio divampato in seguito all’esplosione, ma si stanno anche cercando eventuali dispersi tra le macerie. Nel frattempo, sono accorsi anche i carabinieri.

Dalle prime informazioni è emerso che l’esplosione a Collegno sarebbe avvenuta nella tromba delle scale e l’ipotesi riguardo alle cause è che si sia trattato di una fuga di gas. Ma le indagini chiariranno le motivazioni di quanto accaduto. La deflagrazione avrebbe causato il danneggiamento di cinque appartamenti; inoltre, sarebbe andata distrutta una parete. Repubblica, però, indica che sarebbero dieci gli appartamenti che hanno riportato danni in seguito all’accaduto.

Per quanto riguarda il bilancio di questa esplosione, sarebbero rimaste ferite almeno due persone, ma fortunatamente in maniera non grave. Neppure un mese fa si era verificata un’esplosione a Torino che aveva causato la morte di una persona, ma le indagini avevano portato a un arresto per omicidio.

PAURA A COLLEGNO PER ESPLOSIONE IN CONDOMINIO: SI INDAGA SULLE CAUSE

Sul posto sono stati notati alcuni tecnici Italgas, motivo per cui tra le prime ipotesi c’è, appunto, quella di una fuga di gas che potrebbe essere partita dai piani inferiori. A riportare l’indiscrezione è Torino Today, che parla, ovviamente, di prime ipotesi, perché saranno le indagini a fare chiarezza sulle cause dell’esplosione, da cui poi è scaturito un incendio.

Infatti, secondo Repubblica pare che al primo piano fossero in corso lavori di ristrutturazione. Lo stabile è stato evacuato, con decine di residenti costretti a lasciare le loro abitazioni in via precauzionale, anche perché i tecnici di Italgas stanno lavorando in maniera congiunta con gli operatori intervenuti sul posto. La strada davanti al condominio, invece, è stata chiusa al traffico.