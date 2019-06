Collesano, bambini maltrattati: sospese 6 maestre d’asilo/ Interdittive di 9-12 mesi

Collesano, bambini maltrattati all’asilo: sospese sei maestre. Choc a Termini Imerese dopo i casi di Brescia e di Avellino: come riportano i colleghi di Repubblica, i piccoli di età tra i 3 ed i 6 anni hanno subito condotte vessatorie, materiali e morali da parte di sei maestre dell’istituto comprensivo di Collesano. La Procura della Repubblica ha delegato i Carabinieri di eseguire un’ordinanza del Gip nei confronti delle docente, con misure interdittive della sospensione dell’insegnamento per 12 mesi a carico di tre insegnanti e per 9 mesi nei confronti delle altre tre. Tutto è partito con la denuncia di alcuni genitori, che avevano notato un comportamento diverso da parte dei propri bimbi: le indagini dei Carabinieri della compagnia di Collesano hanno acceso i riflettori sui maltrattamenti subiti dai piccoli, considerati numerosi e reiterati.

COLLESANO, BIMBI MALTRATTATI ALL’ASILO: IL BLITZ DEI CARABINIERI

Grazie alle indagini effettuate negli ultimi mesi e alle informazioni raccolte e confermate dai genitori dei piccoli, le forze dell’ordine hanno potuto documentare «sistematici e pressoché quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in danno dei bambini frequentatori di tre classi della scuola dell’infanzia di Collesano». Non sono state rese note le generalità delle maestre coinvolte nell’inchiesta, ma per i bimbi l’incubo è finito: attesi nuovi aggiornamenti sull’inchiesta nel corso delle prossime ore. Secondo le prime informazioni trapelate, i piccoli che frequentavano l’istituto comprensivo sono stati costretti a fare quotidianamente i conti con urla, schiaffi, botte e minacce di ogni tipo.

