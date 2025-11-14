Torna anche nel 2025 la Colletta alimentare: al via il 15 novembre in 12mila punti vendita in tutta Italia

Si ripete anche nel 2025 l’appuntamento annuale con la Colletta alimentare promossa – come ogni anno – dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con il patronato della presidenza della Repubblica, in una giornata in cui chiunque potrà fare qualcosa, nel suo piccolo, per aiutare chi versa in condizioni di difficoltà economica: un piccolo gesto che si può fare tranquillamente durante la propria spesa settimanale o giornaliera e che si terrà anche online sui principali siti dei supermercati aderenti.

Energia, Exxon e QatarEnergy minacciano stop forniture all'Europa/ Nel mirino direttiva Ue su sostenibilità

La Colletta alimentare – ha spiegato in queste ore il presidente del Banco, Marco Piuri – è innanzitutto un’occasione per “educarci tutti alla condivisione e alla responsabilità“, ricordando sempre e comunque che chiunque potrebbe – in qualsiasi momento – “cadere in povertà” e trovarsi costretto a rivolgersi alle Associazioni e alle Fondazioni di aiuto: proprio per questa ragione – continua Piuri – deve essere un dovere morale di ognuno di noi “farci carico” dei bisognosi, anche con “gesti semplici” che possono fare la vera “differenza” per chi si trova in un momento di difficoltà.

PROGETTO ARCA/ Casa, cibo, salone di bellezza: le sinergie profit-non profit che cambiano vita alle persone

La Colletta alimentare 2025: più di 12mila supermercati aderenti

Quest’anno la Colletta alimentare è stata organizzata a ridosso della nona Giornata Mondiale dei Poveri voluta da Papa Leone XIV, con l’appuntamento fissato per la giornata di sabato 15 novembre 2025: complessivamente i punti vendita aderenti quest’anno sono quasi 12mila, nei quali troveremo ad accoglierci più di 155mila volontari del Banco Alimentare per raccogliere centinaia di migliaia di donazioni per i bisognosi.

Chi lo desidera, durante la Colletta alimentare potrà acquistare un pacco di pasta o di riso in più, uno di biscotti, magari qualche conserva, bottiglie di olio, legumi e verdure in scatola e alimenti per l’infanzia – ma più in generale qualsiasi cosa a lunga conservazione -, per poi depositarli all’interno dei carrelli dei volontari del Banco che si trovano vicino alle uscite del supermercato, facilmente distinguibili grazie alle ormai note pettorine arancioni.

Fiera Educazione alla Sostenibilità Ambientale 2025 Lombardia/ FLA: transizione ecologica parte dai giovani

Peraltro, la Colletta alimentare sarà anche digitale grazie all’aiuto di quattro differenti partner – Carrefour, EasyCoop, Esselunga e il servizio “Fresh” di Amazon – che raccoglieranno le donazioni tramite i loro siti internet dedicati alla spesa online: qui la finestra per le donazioni si estende fino al 29 novembre 2025 e fino al primo dicembre per il solo Amazon Fresh; aumentando esponenzialmente la portata della Colletta alimentare.