Colletta Alimentare 2020 c’è!/ Come si fa spesa quest’anno? Gift card al supermercato

Come recita il claim dell’edizione di quest’anno, “cambia la forma non la sostanza”: torna la “Colletta Alimentare 2020”, l’iniziativa della Fondazine Banco Alimentare onlus che oramai da oltre 30 anni si occupa di recuperare le eccedenze alimentari in modo che queste non vengano buttate ma possano essere redistribuite alle varie strutture caritative, oltre 8.000, che operano sul territorio italiano e aiutare così tutti coloro che sono in difficoltà e spesso non possono permettersi un pasto. Giunta oramai alla sua 24esima edizione la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si tiene tradizionalmente l’ultimo sabato di novembre, anche se questa volta, vista la contingente situazione sanitaria e le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, sarà un’edizione “dematerializza” e più lunga (fino all’8 dicembre), in cui però lo spirito di questa kermesse resterà immutato dato che gli effetti negativi del doloroso ma necessario lockdown nel nostro Paese, hanno accentuato la crisi economica e reso ancora più problematiche le condizioni di vita di coloro che versavano già in condizioni di povertà. Ma vediamo come si svolgerà quest’anno la Colletta Alimentare e a cosa hanno pensato gli organizzatori.

COLLETTA ALIMENTARE 2020, COME FUNZIONA?

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020 (partita lo scorso 21 novembre e a cui si potrà partecipare fino al prossimo 8 dicembre) si propone di affrontare l’emergenza sociale e appunto alimentare che colpisce le fasce di popolazione più deboli del nostro Paese, pur nel bel mezzo della seconda ondata della pandemia da Coronavirus, in una forma inedita ovvero sostituendo i tradizionali scatoloni e pacchi a cui si era abituati con una card digitale in modo da garantire la raccolta del cibo nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e grazie anche alla collaborazione di tutti quei supermercati e punti vendita che aderiscono a questa edizione. Questa volta la storica iniziativa del Banco Alimentare si svolgerà per mezzo di card prepagate da 2, 5 e 10 euro, disponibili nei punti vendita, presso le casse dei supermercati e sul sito MyGiftCard.

LA GIFT CARD E LA SPESA “DEMATERIALIZZATA”

A spiegare il senso di quest’iniziativa e le modalità per partecipare alla Colletta 2020 ci ha pensato Giovanni Bruno Presidente della Fondazione Banco Alimentare, ricordando che nell’ultimo periodo le richieste di aiuto sono aumentate del 40% e che questo trend purtroppo non si arresterà certo a Natale e nei prossimi mesi. “Chiediamo a tutti di entrare a fare parte di questa rete di solidarietà scegliendo un gesto semplice di carità” ha spiegato aggiungendo che ogni anno venivano mobilitati oltre 145mila volontari, cosa non fattibile quest’anno per via dell’emergenza Covid-19 e il divieto di assembramenti. “La Colletta dematerializzata rappresenta il tentativo operativo che proponiamo quest’anno per coniugare diritto al cibo e sicurezza sanitaria: alla fine il valore complessivo delle gift card acquistabili nei supermercati sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili e consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare” ha precisato.

Nella sua presentazione dell’iniziativa, Giovanni Bruno ha fatto riferimento anche a tutta quella rete di circa 8mila strutture caritative convenzionate che aiuteranno una platea di oltre due milioni di persone. Ricordando che per l’edizione 2020 è stata lanciata pure una campagna di promozione (tra i cui testimonial c’è anche Paolo Cevoli che sostiene una spesa “a prova di patacca!”) e che è possibile seguire i canali social del Banco Alimentare per avere tutte le informazioni, segnaliamo anche che a questo link si può acquistare una Charity card nei tre diversi tagli, attivabile entro dodici mesi e che può anche rappresentare un regalo di Natale per chi ha più bisogno.





