Colletta Alimentare 2021/ Diretta video con Chiellini, Vittadini, De Bortoli, Bruno

«Tutti possono donare»: si adattano perfettamente all’evento le parole di Papa Francesco in vista della 25esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: sabato 27 novembre, dopo l’anno scorso con l’edizione speciale dovuta alla pandemia da Covid-19, si torna in tutti i supermercati d’Italia aderenti con la giornata di raccolta del cibo non deperibile da destinare ai più poveri e bisognosi.

Ne parliamo questa sera nell’incontro di presentazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in diretta video streaming sui siti colletta.bancoalimentare.it e IlSussidiario.net. Alle ore 21.15 interverranno per presentare la giornata del Banco Alimentare:

Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Ferruccio De Bortoli, Editorialista del Corriere della Sera

Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus

Modera l’incontro Enrico Castelli, già Vice Direttore Rai e giornalista

DIRETTA VIDEO INCONTRO SULLA COLLETTA 2021

Per il 25esimo anniversario, la Colletta torna finalmente in presenza: seguendo tutte le regole anti-Covid, ci saranno migliaia di volontari in tutta Italia che sabato 27 novembre collaboreranno tra supermercati, trasporti e magazzini in uno degli eventi di solidarietà più ingenti a carattere nazionale. 12mila punti vendita, 145mila volontari coinvolti, numeri che ogni anno crescono e che danno la “fotografia” dell’importanza di questa Colletta. Nell’incontro di presentazione questa sera si proverà a raccontare come nacque più di 25 anni fa l’idea della Colletta Alimentare, come si è evoluta e come ha dovuto affrontare l’esplodere della pandemia, che ha provocato un’impennata drammatica della povertà nel nostro Paese. La Giornata Nazionale è il momento di massima visibilità dell’Associazione Banco Alimentare, una realtà attiva tutto l’anno con una rete capillare in grado di sostenere e aiutare quotidianamente poveri e bisognosi in tutta Italia. Parteciperanno all’incontro di presentazione, da remoto, anche diversi ospiti tra cui un “supporter” d’eccezione che quest’anno sostiene direttamente la Colletta Alimentare 2021 da testimonial principale: protagonista dello sport italiano, trattasi nientemeno del capitano della Nazionale Italiana Campione d’Europa 2021, Giorgio Chiellini.

