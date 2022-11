Colletta Alimentare 2022, oggi 26 novembre/ Dove donare e cosa “Piccolo grande gesto”

Si celebra oggi la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2022, appuntamento fisso da 26 anni a questa parte, con l’obiettivo di raccogliere cibo per i più bisognosi e le persone che vivono in povertà. Per l’occasione Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare, ha spiegato: “Oggi per il 26esimo anno torna in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare, oltre 11mila supermercati oltre 40mila volontari a sollecitare se stessi e tutti gli altri a fare un gesto di condivisione e solidarietà in un momento in cui c’è particolarmente bisogno, è cresciuto il bisogno, sono cresciute le persone in povertà, si stanno riducendo le risorse, quindi facciamo tutti insieme un gesto concreto perchè ogni piccolo gesto diventa un grande gesto”.

FOOD & TREND/ La cattiva alimentazione corre su TikTok

Come ogni anno anche quest’anno saranno diversi i grandi protagonisti che affiancheranno Banco Alimentare nella Giornata Nazionale della Colletta, a cominciare da Coca Cola, a conferma di una collaborazione che prosegue proficua da ben 17 anni. Il Volvo Trucks completamente elettrico di Coca Cola, viaggerà da nord a sud della nostra penisola, toccando le principali città italiane, e ospitando i nostri cittadini presso il Coca-Cola Christmas Village “The Magic of Giving”, dove si potrà vivere l’atmosfera natalizia oltre ovviamente a donare in favore dell’attività di Banco Alimentare.

Acqua rubinetto al ristorante è legge/ Svolta in Spagna, Italia leader uso bottiglie

COLLETTA ALIMENTARE 2022, GIOVANNI BRUNO: “ANCHE QUEST’ANNO SIAMO FELICI DI LAVORARE CON COCA COLA”

“Siamo felici che Coca-Cola ancora una volta abbia voluto Banco Alimentare al suo fianco – ha aggiunto Giovanni Bruno – per la campagna natalizia. Soprattutto in un momento come quello attuale, segnato da una profonda crisi economica e sociale, abbiamo bisogno di partner fedeli e affidabili con cui condividere il nostro costante impegno a sostegno di chi è in difficoltà. In un contesto in cui la popolazione che convive con la povertà quotidiana, già ai massimi storici, è destinata a crescere, Banco Alimentare si muove ogni giorno cercando di far fronte alle necessità delle persone più povere e più fragili della nostra società, affinché non si sentano escluse”.

RISO/ L'impennata dei prezzi e il nuovo rischio per il Made in Italy

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto e concluso il presidente di Banco Alimentare – è da sempre quello di ridare fiducia e speranza alle persone meno fortunate e possiamo raggiungerlo solo facendo squadra con chi realmente si mette in gioco con noi e ci resta vicino”. Obiettivo della Colletta Alimentare, superare i numeri da record del 2021, quando sono stati stati raccolti ben 7.000 tonnellate di cibo donate da circa 4.8 milioni di italiani. Come fare per donare? Al di fuori dei supermercati troverete i volontari del Banco Alimentare, saranno riconoscibili da un’apposita pettorina di colore arancione, con tanto di carrello. Al momento del pagare la spesa, vi verrà fornito, se volete, un sacchetto sempre di colore arancione in cui appunto inserire i prodotti da donare. Quali cibi vanno bene per la Colletta Alimentare? Prodotti a lunga conservazione come verdure in scatola, tonno e carne sempre in scatola, passata di pomodoro, olio, ma anche alimenti per l’infanzia come omogeneizzati e latte in polvere. Chi volesse può donare anche online, attraverso Amazon.it/bancoalimentare, ma anche Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com.











© RIPRODUZIONE RISERVATA