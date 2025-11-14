Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, Mattarella è il primo italiano a donare la spesa per la raccolta in favore delle persone in difficoltà

MATTARELLA SOSTIENE LA COLLETTA ALIMENTARE

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipa e sostiene la Colletta Alimentare, l’iniziativa di raccolta di cibo nei supermercati a favore delle persone in difficoltà: è il primo italiano a donare la spesa, dando un forte segnale pubblico di sostegno non solo istituzionale ma anche morale. Il Capo dello Stato ha aderito anche quest’anno alla Giornata Nazionale dedicata alla Colletta Alimentare, fornendo personalmente generi alimentari e passando ora il testimone ai cittadini che rappresenta, in vista dell’inizio di questa iniziativa.

Colletta alimentare 15 novembre 2025/ Piuri (Banco Alimentare): un gesto semplice che può fare la differenza

Infatti, la Colletta Alimentare quest’anno si tiene sabato 15 novembre, in tutta Italia, coinvolgendo oltre 12.000 supermercati. I cittadini possono donare cibi a lunga conservazione (come pasta, riso, olio, legumi in scatola, omogeneizzati ecc.). Tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti a oltre 7.600 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare (tra mense per i poveri, comunità e centri di ascolto, solo per fare qualche esempio), che sostengono circa 1,8 milioni di persone in stato di bisogno nel nostro Paese.

Energia, Exxon e QatarEnergy minacciano stop forniture all'Europa/ Nel mirino direttiva Ue su sostenibilità

I numeri forniti dalla Fondazione Banco Alimentare ETS rendono l’idea della portata di questo evento: nella scorsa edizione sono state raccolte 7.900 tonnellate di cibo in un solo giorno. Inoltre, sono coinvolti 155.000 volontari che si posizionano all’ingresso dei supermercati invitando i clienti a donare.

Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS, oltre a esprimere gratitudine per la partecipazione del Presidente Mattarella – gesto che interpreta come «segno di profonda attenzione verso le fragilità sociali» – sottolinea anche il «valore civile del gesto del dono». Infatti, donare cibo non è solo un atto di carità, ma ha anche una dimensione pubblica e sociale, che unisce il nostro Paese.

PROGETTO ARCA/ Casa, cibo, salone di bellezza: le sinergie profit-non profit che cambiano vita alle persone

COLLETTA ALIMENTARE, UNA TRADIZIONE STORICA E CRISTIANA

La Colletta Alimentare unisce l’Italia da quasi trent’anni: si tratta di un’iniziativa ormai storica e radicata. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata un momento di incontro e di responsabilità condivisa, andando oltre la raccolta di cibo, perché rappresenta anche un’occasione per sentirsi comunità. È dunque uno strumento per generare valore sociale e rafforzare i legami tra le persone in tutto il Paese.

Con la Colletta Alimentare, la Fondazione Banco Alimentare inserisce questa iniziativa anche nel solco della tradizione cristiana di attenzione ai poveri e alla carità, aderendo alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025.

Infine, è doveroso dare merito alla rete di soggetti che affiancano la Fondazione Banco Alimentare, offrendo un contributo importante per la realizzazione di un’opera così vasta. Tra le collaborazioni operative figurano la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS; tra gli sponsor Eni, Unipol, Cuki, Bennati, PwC, Terranova e Coca-Cola; tra i partner, anche logistici, Poste Italiane, Amazon e Number 1 Logistics Group; tra i partner istituzionali, Intesa Sanpaolo.