Colletta alimentare, cosa e dove donare/ Supermercati per aiutare 1,5 mln di persone

Oggi, sabato 30 novembre 2019, è la 23° Giornata Nazionale della Colletta alimentare: iniziative in tutta Italia per combattere il problema della povertà alimentare attraverso un gesto concreto come la donazione della spesa a chi è meno abbiente. In oltre 13.000 supermercati, circa 145 mila volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione destinati a oltre 7 mila strutture caritative: in totale, verranno aiutate 1,5 milioni di persone, di cui quasi 345.000 minori. L’evento è promosso e organizzato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e Compagnia delle Opere-Opere Sociali in collaborazione con altre organizzazioni quali A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) e Società San Vincenzo De’ Paoli. Cosa donare per la Colletta alimentare? L’invito è quello di selezionare alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti. E non mancano le novità: a partire da quest’anno, è già possibile contribuire facendo la spesa online sul sito collettaalimentare.it, grazie all’adesione di Carrefour e Esselunga.

COLLETTA ALIMENTARE, COME E DOVE DONARE

Per dare un sostengo alla Colletta alimentare, è attivo fino al 10 dicembre 2019 il numero 45582: è possibile effettuare una donazione di 2 euro con un sms (Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali), oppure una donazione da 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali. Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare, Ha evidenziato che il gesto della Colletta alimentare ha in primis una valenza educativa che dà senso all’azione sociale, educando e testimoniando che è possibile cambiare pezzi di vita al fine di spezzare l’indifferenza. Bruno ha aggiunto: «Vogliamo ricordare a noi stessi, ai volontari che si adoperano per renderla possibile, e quindi a tutti i nostri concittadini, che solo la gratuità, la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie. Per questo proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta, gesto semplice di straordinaria solidarietà e carità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA