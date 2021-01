Colli Albani, incendio palazzina Roma/ Esplosione stufa a gas: 2 persone in ospedale

Un incendio che ha funestato improvvisamente la giornata di tranquillità dei residenti dell’intero edificio è scoppiato quest’oggi a Roma, in zona Colli Albani: ad andare in fiamme, infatti, è stato l’appartamento al primo piano di una palazzina all’altezza di via Rocca Priora e che ha richiesto non solo l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco ma anche della Polizia di Stato, con l’intervento -come riportano le cronache locali- degli agenti del commissariato del Tuscolano, Appio e anche quello del VII distretto San Giovanni.

All’interno della palazzina tuttavia è stato solo nel citato appartamento al primo piano che sono divampate le fiamme all’ora di pranzo, risparmiando invece gli altri sette piani: grazie anche all’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco sono state soccorse due persone, intossicate dalle esalazioni di fumo che si è sviluppato, mentre una terza persona non ha avuto bisogno di ricovero ed è stata assistita direttamente sul posto dal personale sanitario presente.

ROMA, INCENDIO IN ZONA COLLI ALBANI: 2 PERSONE INTOSSICATE

Dalle prime immagini arrivate da questa zona della Capitale, compresa tra il quartiere Tuscolano e l’Appio-Latino, si evince che comunque l’incendio non era di vasta intensità ma comunque, e al solo scopo precauzionale, è stata decisa l’evacuazione dell’interno palazzo. Al momento le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite del tutto ma secondo alcuni organi di stampa una possibile ipotesi porta al malfunzionamento o comunque alla presenza di una stufa all’interno dell’appartamento al primo piano.

Al momento non vi sono ulteriori aggiornamenti in merito all’incidente avvenuto quest’oggi, attorno all’ora di pranzo, a Roma, a parte la conferma che due persone hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale dopo essere state portate in salvo a causa dell’intossicazione: secondo un’altra fonte di stampa, ovvero l’edizione capitolina di Repubblica Roma, a scatenare l’incendio potrebbe essere stata proprio la suddetta stufa a gas a seguito di un’esplosione la cui causa tuttavia non è stata ancora resa nota.

