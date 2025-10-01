Collio, 29enne bengalese violentò e mise incinta una bambina di 10 anni in un centro migranti. Lui si difende in aula: "Sono pentito, ma non fu violenza"

Da subito non ha negato di aver avuto rapporti con una bambina, ma respinge le accuse di violenza sessuale: lo ha ribadito in aula il 29enne di origini bengalesi, finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. In aula ha chiesto scusa, si è detto pentito e ha assicurato di aver compreso la gravità di quello che ha fatto, ma ciò che ha fatto per lui non è stupro.

“Non c’è stata alcuna violenza“, ha dichiarato, come ricostruito dall’edizione bresciana del Corriere della Sera. La vicenda risale a un anno fa ed è avvenuta nel centro migranti a San Colombano di Collio, dove era ospite insieme a quella bambina di 10 anni che per quella violenza è rimasta incinta, ma poi i medici in ospedale effettuarono un aborto terapeutico.

MIGRANTE A PROCESSO PER STUPRO

Il 29enne ora è detenuto in carcere, mentre è a processo, con rito abbreviato. L’uomo ha anche tentato il risarcimento della vittima, che è rappresentata dalla mamma e si è costituita parte civile. Dunque, l’imputato in caso di condanna potrà beneficiare dello sconto sulla pena pari a un terzo.

In aula sono stati sentiti anche due testimoni, la direttrice del centro di accoglienza, visto che la violenza sarebbe avvenuta nella struttura, e un agente della questura, che ha effettuato la copia forense dello smartphone del 29enne durante l’indagine. La difesa ha chiesto anche che vengano acquisiti i video delle telecamere di sorveglianza del circuito interno del centro. La discussione è prevista a novembre.

COME È SCOPPIATO IL CASO

Il 29enne bengalese è in carcere da un anno: venne arrestato poco più di una settimana dopo che la bambina finì in ospedale per alcuni accertamenti. La madre aveva notato delle stranezze nella figlia di 10 anni: era diventata silenziosa, triste e apatica.

Si rivolse all’educatrice di una cooperativa che seguiva i migranti del centro, ma la bambina non raccontò nulla, preferendo tenersi tutto dentro di sé. In ospedale, però, per entrambe lo choc della gravidanza e la scoperta della violenza, di cui ora è accusato l’altro migrante.

Nel frattempo, i medici hanno deciso di procedere con l’aborto terapeutico, mentre sono scattate le indagini che hanno portato al processo attualmente in corso.