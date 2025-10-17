Il prossimo vertice di pace in Ungheria tra Trump e Putin "inguaia" i volenterosi Ue: gli scenari, lo scontro su Orban e la trattativa per l'Ucraina

LA TELEFONATA E IL VERTICE IN UNGHERIA: TRUMP E PUTIN ‘INGUAIANO’ I VOLENTEROSI UE

Da (quasi) zero a cento nel giro di 24 ore: la telefonata di giovedì sera tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina ha riacceso il motore dei colloqui di pace che sembravano essersi arenati definitivamente dopo il semi-flop vertice in Alaska in piena estate. Il piano di pace a Gaza ottenuto da Trump (anche con il plauso, e forse un “lasciapassare” del Cremlino sulle proprie alleanze in Medio Oriente) ha probabilmente dato il “la” ad un negoziato tutt’altro che semplice ma che vedrebbe nelle prossime settimane un nuovo faccia a faccia tra i due leader questa volta in terra europea.

Qui però finiscono le “buone notizie” per i vertici UE dato che l’annuncio a sorpresa dato da Trump e Putin ieri riguarda un vertice organizzato a Budapest, dall’amico e alleato Viktor Orban, di certo il leader europeo più deprecato e contestato da Bruxelles. Dal mandato di cattura della CPI sulla testa di Putin allo scontro apertissimo tra i “Volenterosi UE” e la Russia per il futuro dell’Ucraina, fino alle contestate riforme e leggi del Governo ungherese tutt’altro che gradite dal board centrale dell’Unione Europea.

I motivi di dissidi e ritrosie sull’asse Budapest-Bruxelles sono molteplici e ora che i possibili colloqui di pace sulla fine della guerra a Kiev possano tenersi in casa di Orban rappresenta, a prescindere da tesi o opinioni politiche, un autentico “smacco” per i leader europei.

Secondo quanto trapelato alla Reuters ieri sera, dopo la telefonata Trump-Putin sarebbero sorti non poche perplessità e preoccupazioni tra i principali capi di stato europei, quei “Volenterosi” – da Macron a Merz fino a Tusk e Von der Leyen – che vedono impossibile giungere ad un vero dialogo diplomatico con il Cremlino: «dubbi sul trasferimento dei missili a lungo raggio a Kiev» (punto affrontato oggi alla Casa Bianca nel vertice tra Zelensky e il Presidente USA, ndr), e «rischio capitolazione di Washington a Mosca».

Questi i motivi delle preoccupazioni, a cui si aggiunge la sede del vertice in Ungheria che ribadisce la diffidenza di USA e Russia nell’alleanza e imparzialità di Bruxelles, tanto da scegliere il principale “nemico” politico della Commissione Von der Leyen per fare gli onori di casa in Europa.

ORBAN: “GARANTIAMO LIBERO INGRESSO A PUTIN A BUDAPEST”. IN GIORNATA IL COLLOQUIO RUBIO-LAVROV

La telefonata appena 24 ore prima l’arrivo di Zelensky alla Casa Bianca rappresenta un guanto di sfida all’intera pattuglia dei Volenterosi, come a dire che Trump prima di concedere missili Tomahawk a Kiev prova l’extrema ratio di raggiungere un accordo con la Russia. Lo “smacco” per l’Europa rischia però di mettere nuovamente in secondo piano la valenza europea sugli scenari diplomatici globali: per il “timore” di non ottenere una pace giusta e duratura, tanto sul Medio Oriente quanto in Ucraina – fosse per i leader UE – non si dovrebbe scendere a patti con il “nemico”.

La scommessa di Trump è invece la continua trattativa, anche spregiudicata e con personaggi controversi, ma pur sempre trattativa: in molti leggono la telefonata di ieri come un tentativo anche russo di implorare l’America a non concedere i missili a lunga gittata, provando con il nuovo vertice in Ungheria una “nuova” Alaska, ovvero un tentativo di mischiare le carte e prendere tempo mentre continua i propri piani di guerra. Se così sarà lo si capirà a vertice svolto, ma nel frattempo occorre dare almeno il beneficio della possibilità ad un colloquio di pace che attende l’Ucraina da ormai quasi 4 anni.

Il colloquio tra Orban e Putin per fissare i punti salienti del prossimo vertice di pace si è tenuto venerdì mattina, confermato dal Cremlino e da Budapest: «i ministri degli Esteri stanno cercando di risolvere le questioni in sospeso e poi potranno incontrarsi a Budapest una settimana dopo», ha spiegato il Premier, membro dei Patrioti per l’Europa, alla Kossuth Radio in Ungheria. Il Paese magiaro ha già fatto sapere che non verrà applicata alcun mandato di cattura della Corte Penale Internazionale contro il Presidente Putin, e che anzi «viene garantito il libero accesso al Presidente russo durante il soggiorno in Ungheria»

Budapest è pronta e in giornata dovrebbe avvenire già il contatto tra Rubio e Lavrov, prodromo della data da fissare per il vertice in presenza tra i due Presidenti di Russia e Stati Uniti. Mai particolarmente affine al contrasto con Mosca in merito alla guerra in Ucraina, l’Ungheria di Orban rappresenta un punto di contatto evidente tra Casa Bianca e Cremlino, con tanto di volto preoccupato nei palazzi di Bruxelles per quello che ancora può succedere in questa intricatissima vicenda geopolitica globale.