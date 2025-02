Siamo tornati per la seconda volta ai Colloqui Fiorentini 2025 in occasione della seconda giornata di dibattito e scoperta incentrati attorno alla figura di Pierpaolo Pasolini e – dopo aver incontrato ieri gli organizzatori della rassegna letteraria – oggi abbiamo posto i riflettori sui ragazzi e i docenti che rano presenti tra il pubblico: nella giornata di oggi (vale la pena partire da qui) il programma prevedeva un iniziale intervento ai Colloqui Fiorentini da parte del saggista e docente Valerio Capasa con l’incontro ‘Qualcosa di buio in cui si fa luminosa la vita‘; seguito nel corso dalla mattinata dallo scrittore Edoardo Rialti che ha ragionato sul tema ‘Rendere visibile l’invisibile: cinema e scrittura per Pasolini“, suggellato dal consueto seminario pomeridiano.

Fabio Vaccarono (Multiversity) al Forum in Masseria 2025/ "Troppo divario tra istruzione e mondo del lavoro"

Il primo studente che abbiamo incontrato ai Colloqui Fiorentini è Federico Cinque, del liceo Marconi Delpino di Chiavari che ha fin da subito definito l’esperienza Pasolini “molto intensa” e “bella“, dicendosi “molto legato” all’autore e – in generale – alla “letteratura [che] nella formazione della mia persona è fondamentale perché riesce in qualche modo a darmi l’opportunità di vedere altri mondi che non sono la mia realtà” permettendogli di “aprire gli occhi su paesaggi che forse non riuscirei mai a incontrare e vivere“; mentre dei Colloqui Fiorentini loda sicuramente la possibilità di “scendere a fondo su degli autori e riuscire a focalizzarsi su degli aspetti che molto spesso non si affrontano per carenza di tempo, di impegno, di voglia (..), partendo dal loro vissuto” per arrivare a conclusioni alle quali “forse non hanno pensato e che sono soggettive“.

SCUOLA/ Il "complesso di Achille" dei bambini e il tradimento dei genitori

Dal conto suo Emma del Tredici – che frequenta lo stesso liceo di Federico – ha definito l’esperienza dei Colloqui Fiorentini “particolarmente coinvolgente“, soprattutto perché incentrata quest’anno su “Pasolini [che] è un autore che di solito non si incontra nel programma prettamente scolastico e magari non è facile approfondire” privatamente: un aspetto reso ancora più efficace dal fatto che i Colloqui sono “un percorso lungo nel tempo” che le ha permesso di “approfondire diversi aspetti dell’autore“; scoprendo grazie alle sue “parole meravigliose (..) moltissime cose che avevo pensato ma alle quali non ero mai riuscita a dare un nome“.

Colloqui Fiorentini 2025: via oggi al convegno/ "Scoprire il nostro essere umani attraverso Pasolini"

I Colloqui Fiorentini 2025 visti con gli occhi degli studenti

Il nostro terzo incontro – invece – ci ha permesso di conoscere Caterina Mossa del liceo Galilei di Macommer che ha definito i Colloqui Fiorentini 2025 un “posto magico perché permette di allargare i tuoi orizzonti, di incontrare nuove realtà” grazie a “convegni [che] sono davvero fatti benissimo” e in grado di “lasciare un segno profondo“: Pasolini è stato una vera e propria fonte di ispirazione perché oltre ad essere un “artista poliedrico” era una persona che “non seguiva la massa, contro l’omologazione“, che le ha permesso veramente di “mettermi in gioco” attraverso “delle realtà più crude e scomode“; mente tornando ai Colloqui ha voluto precisare che si tratta di un’esperienza che “ti segna” ed è in grado di lasciare “una consapevolezza enorme” sul mondo che ci circonda.

Il compagno di classe Matteo – invece – ha definito l’esperienza dei Colloqui Fiorentini “qualcosa di arricchente” in grado di far comprendere ai partecipanti quanto la letteratura possa essere “coinvolgente [e] unire persone molto diverse, persone che non si conoscono” in una vera e proprio esperienza formativa a “360 gradi“; mentre loda anche la scelta di Pasolini in quanto – seppur “non semplice” – l’ha aiutato a “capire il mondo che ci circonda e se stessi“.

La professoressa Maria Antonietta Galizia: “I Colloqui Fiorentini come nuovo standard didattico”

Intercettata tra gli studenti, anche la professoressa Maria Antonietta Galizia dello stesso liceo Galilei di Mancomer ha definito i Colloqui Fiorentini 2025 una “bellissima esperienza che innanzitutto vuole offrire un metodo di lavoro diverso da quello che purtroppo si vive nella quotidianità scolastica” e che dovrebbe diventare un vero e proprio standard “basato sul dialogo diretto con l’autore” che passa attraverso i suoi testi dando anche spazio alla voce “dei ragazzi che entrano in dialogo con l’autore“.

Dal suo punto di vista, quello dei Colloqui Fiorentini è un vero e proprio “metodo” accademico, che parte da “uno studio scientifico del testo che però mette in gioco innanzitutto l’io dei ragazzi che si confronta con l’io dell’autore“: non solo “un convegno” – insomma -, ma “un’esperienza perché significa mettere in gioco se stessi, interrogarsi su chi si è e quindi scoprire qualcosa di sé attraverso ciò che ci fa scoprire l’autore“; mentre la scelta di Pasolini ha portato con se alcuni “turbamenti positivi” dato che hanno stimolato “i dubbi” alla base della “conoscenza di noi stessi“.