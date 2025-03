COLLOQUI FIORENTINI 2025, IL BILANCIO DI UN ALTRO SUCCESSO

Le opere di Pier Paolo Pasolini al centro di un confronto tra giovani e letteratura: si è rivelata vincente la sfida lanciata da I Colloqui Fiorentini 2025. Non solo grande interesse per la XXIV edizione de I Colloqui Fiorentini – Nihil Alienum, organizzata dall’associazione Diesse Firenze e Toscana, ma soprattutto una partecipazione importante a Firenze, che per tre giorni è stato un centro nevralgico culturale, attirando oltre 2300 studenti e insegnanti da tutta Italia e dall’estero.

SCUOLA/ Latino (e greco), il bello di scoprire un'eredità interiore più grande di noi

Ma studenti e docenti hanno potuto contare anche sul contributo di ospiti autorevoli, come lo scrittore Alessandro D’Avenia, il professor Ernesto Diaco della CEI e monsignor Antonio Spadaro del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, ospiti de I Colloqui Fiorentini 2025.

COLLOQUI FIORENTINI 2025, ETERNITÀ E ATTUALITÀ CON PASOLINI

Lo studio delle poesie di Pasolini, così come dei suoi romanzi e film, ha offerto ai partecipanti l’occasione per approfondire temi molto attuali, come la ricerca dell’autenticità, oltre a una critica della società dei nostri tempi.

I NUMERI DEL LAVORO/ Se le competenze digitali avanzate contano più della laurea

Il presidente dell’associazione Gilberto Baroni non poteva che essere soddisfatto della partecipazione, che si è rivelata straordinaria, ma lo è ancor di più per il livello raggiunto dal dibattito, anche perché tutto ciò rappresenta una dimostrazione della vivacità del desiderio di comprensione della realtà, che spinge anche a interrogare se stessi, il tutto attraverso la letteratura.

Ma questa esperienza conferma anche l’eternità di Pasolini che, come evidenziato da Baroni, “continua a interpellare le nuove generazioni con il suo sguardo acuto e senza compromessi“. Inoltre, Pasolini si conferma “un autore che non offre risposte facili, ma insegna a porsi le domande giuste“.

Colloqui Fiorentini 2025: l'opinione di ragazzi e docenti/ "Un metodo didattico che dovrebbe essere standard"

IL MESSAGGIO DI VALDITARA

Gli organizzatori dell’evento e i partecipanti hanno ricevuto un messaggio dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il quale ha voluto rimarcare il valore de I Colloqui Fiorentini 2025, definiti “uno dei punti più luminosi del dibattito culturale” dell’Italia. Oltre a essere una chance di confronto e analisi, questo evento per Valditara è anche un modo per tenere viva la memoria dei grandi autori letterari, peraltro sempre attuali. Nel caso di Pasolini, non è stato solo uno scrittore, ma anche un regista e soprattutto un intellettuale che ha espresso grande coraggio ed è andato controcorrente.

Quindi, le sue opere sono forti perché affondano le radicisi nella sua “irriducibile inquietudine“, a cui attingeva per raccontare il presente e disegnare il futuro. Se da un lato sapeva trattenere la luce che traspare nella vita, era anche in grado di catturare le ombre che caratterizzano comunque le esistenze, quindi per Valditara la lingua è stata per lui uno strumento a disposizione della sua anima per scoprire “le vette e gli abissi della condizione umana“.

ANCHE LACTALIS CON I COLLOQUI FIORENTINI 2025

L’evento ha tra i sostenitori il Gruppo Lactalis Italia, la cui scelta di schierarsi al fianco de I Colloqui Fiorentini 2025 rappresenta un’occasione per investire nei giovani e nei territori, puntando su formazione e inclusione. Lo ha evidenziato il Direttore Comunicazione e Sostenibilità del gruppo, Vittorio Fiore, in occasione della cerimonia finale, ricordando che la cultura è “un motore fondamentale di sviluppo“, perché da un lato stimola i giovani a essere consapevoli e curiosi, dall’altro a integrarsi nella società.

La convinzione del Gruppo Lactalis è che il futuro va alimentato, ma si tratta di una responsabilità cui devono seguire fatti e azioni per offrire ai giovani gli strumenti necessari. “Per questo siamo stati felici di sostenere un evento che valorizza il sapere, il dialogo e il confronto, elementi essenziali per costruire un futuro più ricco di opportunità e conoscenza“, ha aggiunto Fiore. A proposito di sguardo al futuro, per gli studi e le riflessioni al centro della prossima edizione è stato scelto Umberto Saba.