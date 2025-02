Si è aperta nella giornata di oggi – giovedì 27 febbraio 2025 – la 24esima edizione dei Colloqui Fiorentini che durerà da qui fino al prossimo primo marzo con una serie di ricchi incontri che vedrà avvicendarsi sul palco cinque differenti relatori concentrati attorno alla figura di Pier Paolo Pasolini e al fondamentale tema – titolo di questa edizione – “Io sono pieno di una domanda a cui non so rispondere“: l’idea alla base dei Colloqui Fiorentini è quella di accompagnare il pubblico – rivolgendosi soprattutto a studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado – alla scoperta dei più grandi autori letterari, scoprendoli (o riscoprendoli) come guide per una modernità sempre più complessa.

Dote scuola Lombardia: stanziati 29 milioni/ Quattro diversi bandi: Scuola, Disabili, Materiali e Merito

Il programma odierno dei Colloqui Fiorentini 2025 – che si terranno sempre presso il Palazzo Wanny a Firenze – ha visto inizialmente i saluti del preside del Convegno (nonché presidente di Diesse Firenze e Toscana) Gilberto Baroni e del membro del Comitato didattico dell’evento Diego Picano che ha introdotto i lavori: la mattinata ha visto susseguirsi sul palco lo storico e direttore della rivista LineaTempo Andrea Caspani con il convegno ‘Pasolini nella società e cultura del secondo dopoguerra‘ e lo scrittore e docente Alessandro D’Avenia che ha riflettuto sul tema ‘Ragazzi di vita: La narrativa di Pasolini‘; mentre nel corso del pomeriggio dopo il seminario tematico guidato dal Comitato didattico dei Colloqui Fiorentini, chi lo desiderava ha potuto volontariamente partecipare anche al progetto di integrazione didattica.

SCUOLA/ "Ritorno del latino, non facciamoci incantare dalle false ragioni”

Il preside Gilberto Baroni: “I Colloqui Fiorentini per riscoprire il nostro essere umani”

Siamo stati ai Colloqui Fiorentini in questa primissima giornata e abbiamo avuto modo di parlare del convegno direttamente con il preside – e presidente Diesse Firenze e Toscana – Gilberto Baroni che rifacendosi alle parole di “uno dei partecipanti” ha ricordato che “prima dei Colloqui esistevo, ma non sapevo di esistere, c’ero ma non ero consapevole di esserci [e qui] mi sono scoperto uomo“: dal conto suo – infatti Baroni ricorda che “noi siamo il regno dell’umano” e visto che i Colloqui lo sono in egual modo “questo è il segreto del nostro fascino“, ampiamente dimostrato dai “2300 ragazzi da tutta Italia” raccolti ad un evento “profondamente coinvolgente con il loro stesso io, con la loro stessa natura umana“; così come, Diego Picano – ai Colloqui Fiorentini in qualità di direttore – ha spiegato che “il testo diventa uno specchio magico” utile per “riscoprire la nostra zona d’ombra, la nostra immensità, la nostra profondità, il cuore di ognuno di noi”

LIBRO DI VELTRONI REGALATO A SCUOLA/ C'è una libertà che nessuna propaganda LGBTQ ha il diritto di toccare

Lo scrittore Alessandro D’Avenia – relatore della prima giornata fiorentina -, invece, ha posto l’accento sul fatto che “la scuola è il luogo in cui io incontro ciò che non muore nel mondo, ciò che è vivo” imparando “in che maniera io sono vivo e posso fare altrettanta vita” e proprio in questo senso, “i Colloqui Fiorentini sono un andare a scuola perché sono un luogo in cui si incontra ciò che è vivo nella vita“; mentre il direttore dell’ufficio educazione delle CEI Ernesto Diaco ha ricordato che “crescere nella speranza e anche educare alla speranza è proprio andare a cercare quei riferimenti solidi, sicuri, stimolanti, che liberano la mente“, aiutando “ad affrontare la realtà con (..) spirito critico [e] creatività, con la voglia di costruire insieme ad altri“.

Lo storico – ed anche lui relatore ai Colloqui Fiorentini – Andrea Caspani, dal conto suo ha ricordato che attraverso “un autore diverso” scelto ogni anno e del quale si approfondisce “lo stile [e] le caratteristiche letterarie“, si va anche a capire ciò di cui “parla al nostro cuore, al nostro io e quindi l’umano“; mente – in conclusione l’Institutional Affaris di Lactalis Federico Lombardi ha ricordato che per loro “partecipare ai Colloqui Fiorentini” significa “essere vicini a un territorio, ma soprattutto (..) ai giovani” che sono “il futuro [e] la più grande risorsa che abbiamo“, il tutto sostenendo le “attività culturali” in un vero e proprio moto “di orgoglio e crescita personale“.