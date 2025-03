Sono terminati i colloqui a Riad fra gli Stati Uniti e la Russia ma al momento non è stato ancora diramato alcun comunicato congiunto e probabilmente non arriverà mai. Lo si aspettava stamane ma, un resoconto di quanto deciso da Washington e Mosca circa il futuro della guerra in Ucraina ma tutto tace ed è molto probabile che alla fine non verrà prodotto alcun elaborato. Stando a quanto spiegato dall’agenzia di stampa AFP, tutti i dettagli “saranno annunciati in seguito”, e in base a quanto emerso, i negoziatori presenti all’incontro avrebbero esaminato la possibilità di un cessate il fuoco parziale sul Mar Nero, un primo step in vista poi della pace vera e propria, e che permetterebbe così all’Ucraina di riprendere l’esportazione dei cereali proprio attraverso quella via.

In cambio Mosca otterrebbe un alleggerimento delle sanzioni occidentali. In ogni caso, in attesa di comprendere realmente cosa si sia deciso, non si sarebbe discusso di una vera e propria tregua di 30 giorni come richiesto da Kiev, e le varie parti in gioco hanno fatto sapere che non ci saranno ulteriori colloqui, nonostante si pensasse inizialmente ad un nuovo incontro fra Stati Uniti e Russia sempre a Ryad in queste ore, successivo a quello di ieri.

COLLOQUI RIAD USA-RUSSIA, COSA HA DETTO PESKOV

La BBC fa sapere che i risultati dei colloqui sono stati trasmessi alle rispettive capitali, e sono al momento in fase di analisi: “Stiamo parlando di colloqui tecnici, in cui si entra nei dettagli, quindi ovviamente il contenuto di quei colloqui non sarà reso pubblico”, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando in conference call con i giornalisti russi. “I briefing trasmessi sono in fase di analisi e potremo parlare delle intese [raggiunte] più tardi”, ha aggiunto e concluso, smentendo la possibilità di una nuova chiamata Trump-Putin nelle prossime ore, comunque organizzabile in breve tempo se necessario ha spiegato.

Tutto tace anche per quanto riguarda la possibilità che i negoziati si allarghino all’Ucraina visto che sempre Peskov ha fatto sapere che la questione non è ancora stata discussa. Secondo una fonte della Casa Bianca, parlando con l’agenzia di stampa Reuters, le discussioni sarebbero andate “estremamente bene”, mentre un esponente del team russo ha parlato di “discussioni utili”.