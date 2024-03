Colomba a forma di cubo per Pasqua 2024/ Fornaio italiano a Londra reinventa il lievitato

E se la colomba diventasse quadrata? Questo quanto deve aver pensato un fornaio italiano in quel di Londra, nel Regno Unito, per provare a diffondere anche oltre Manica lo speciale dolce pasquale. Quel gustoso lievitato che da noi è tradizione, non è ovviamente diffuso nel resto del mondo, di conseguenza si è deciso di modificarne la forma, rendendolo uno “street food”, mangiabile quindi utilizzando semplicemente le mani e passeggiando. Ne ha parlato il portale Gambero Rosso, ricordando come nell’ultimo periodo anche i croissant hanno subito una rivisitazione, divenendo a forma sferica e cubica.

La colomba a forma quadrata viene venduta fritta e strapiena di crema pasticcera, un dolce assolutamente gustoso, di cui bisogna cibarsi senza stare troppo a guardare le calorie. “Una delizia di 5 centimetri per 5 dall’aspetto invitante”, la descrive Gambero Rosso, disponibile ovviamente per un tempo limitato, solamente fino al prossimo 1 aprile, il Lunedì dell’Angelo nonché giorno di Pasquetta. A commercializzarla, insieme alla pastiera e ad altre specialità, e il fornaio italiano che si chiama semplicemente Forno.

COLOMBA CUBICA PER PASQUA 2024: FRITTA E PIENA DI CREMA PASTICCERA

Un’idea originale che non arriva solo seguendo il trend delle nuove forme della pasticceria, ma anche per rinnovare un dolce classico come la colomba che diventa così un boccone goloso, perfetto per chi desidera solo un assaggio della stessa e non l’intero lievitato. Il Forno la propone, come detto sopra, fritta nell’olio e con tanta crema pasticcera, quasi come fosse una frittella, ma con l’impasto tipico della colomba tradizionale. “un modo divertente e alternativo per promuovere al meglio l’altro grande lievitato della pasticceria italiana”, aggiunge Gambero Rosso.

Durante il Natale 2023 il Regno Unito ha di fatto scoperto il Panettone, facendo anche arrabbiare alcuni esperti di gastronomia nazionale che sottolineavano come fosse meglio il pudding, e chissà che con la Pasqua 2024, grazie alla novità del Forno, anche la colomba non possa essere sdoganata in Inghilterra: l’impresa appare più ardua ma vista la delizia la sfida non sembra impossibile.











