Le colombe di Pasqua, ossia il dolce simbolo della Pasqua italiana, e anche quest’anno non è mancata la curiosità su quale sia la migliore tra quelle che troviamo al supermercato.

La Pasqua, in Italia, ha tanti volti. C’è quello spirituale, c’è quello delle tradizioni familiari e poi, senza ombra di dubbio, c’è quello gastronomico. E quando si parla di dolci pasquali, il pensiero corre subito alla colomba.

Così non l'avete mai provata: la ricetta della pastiera napoletana di Iginio Massari

Soffice, profumata, ricoperta da una crosta croccante di mandorle e zucchero, è il dolce che più di ogni altro racconta questa festività. Anche chi non è particolarmente goloso, almeno una fetta finisce per mangiarla. Perché, diciamolo chiaramente, a Pasqua la colomba è quasi obbligatoria.

Sono queste le colombe di Pasqua migliori al supermercato

Con così tante versioni sugli scaffali, una domanda sorge spontanea ogni anno: quale colomba del supermercato è davvero buona? A togliere ogni dubbio ci ha pensato il Gambero Rosso, che ha condotto un blind test – ovvero una degustazione alla cieca – per valutare le colombe pasquali in vendita nella grande distribuzione. Il risultato? Una classifica che non solo premia il gusto, ma anche l’estetica e la qualità complessiva del prodotto.

AUGURI BUON GIOVEDÌ SANTO 2025, OGGI 17 APRILE/ Le frasi: “Mi metto ai piedi del Tabernacolo...”

A colpire, infatti, non è solo il sapore ma anche la consistenza, la lievitazione, la fragranza della copertura e l’armonia tra i vari elementi. Insomma, non si tratta di un giudizio dato a cuor leggero. Il test è stato fatto sul serio, senza marchi visibili, senza pregiudizi. E questo rende il podio particolarmente interessante, soprattutto per chi vuole fare una buona figura a tavola senza spendere una fortuna in pasticceria.

Immagini auguri buon Giovedì Santo e Pasqua 2025/ Foto, GIF e disegni per i vostri messaggi

Al terzo posto si è classificata la Gran Velo di Paluani, una colomba che ha convinto i degustatori per il buon equilibrio tra impasto e copertura. Al secondo posto troviamo la Colomba Classic firmata Bauli, che si è distinta per la sua sofficità e il profumo ben riconoscibile, quel mix di burro, vaniglia e agrumi che fa subito festa. Ma a spuntarla su tutte è stata la Gran Nocciolato di Maina. Questo dolce, esteticamente ben riuscito – si sviluppa in modo regolare nel suo pirottino senza fuoriuscire – ha conquistato per la sua struttura, la perfetta lievitazione e un gusto avvolgente che ha messo tutti d’accordo.

Ecco, allora, che anche chi fa la spesa al supermercato può portare a casa una colomba degna di nota. Non serve necessariamente affidarsi a grandi pasticcerie per godersi un dolce ben fatto. A volte basta saper scegliere. E se ci si affida al giudizio del Gambero Rosso, si va quasi sul sicuro. Del resto, la colomba è un dolce semplice solo all’apparenza. Per riuscire davvero, serve equilibrio, attenzione, e quella capacità tutta italiana di trasformare anche un prodotto da scaffale in un piccolo capolavoro di gusto.