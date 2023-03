Colombi, chi è il concorrente a Il Cantante Mascherato 2023/ Indizi:”Una maschera romantica ed elegante”

Chi sono i Colombi de Il Cantante Mascherato 4

I Colombi è una delle nuove maschere de Il Cantante Mascherato 2023, il programma televisivo di successo condotto da Milly Carlucci e approdato al sabato in prima serata su Rai1. Al via da sabato 18 marzo 2023 la quarta stagione di uno show molto amato da grandi e piccini che vede personaggi del mondo della musica e dello spettacolo mettersi in gioco sotto una maschera. A cercare di investigare sull’identità dei concorrenti un gruppo di giudici – giurati così composta: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e le new entry Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

I giudici dovranno prestare attenzione ad ogni piccolo dettaglio: dalle performance live agli indizi che i protagonisti riveleranno durante le varie puntate. Durante la prima puntata Colombi canterà due brani evergreen della musica italiana come “Fatti mandare dalla mamma” di Gianni Morandi e “Triangolo” di Renato Zero. Chi si nasconderà sotto la maschera?

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

Colombi de Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Al momento sono pochissimi gli indizi rivelati sulla maschera dei Colombi, una delle maschere più originali della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 4. Sui social Milly Carlucci parlando della maschera dei Colombi ha rivelato qualche primo indizio: “è una maschera romantica ed elegante”. Non solo, in occasione dello svelamento della maschera la padrona di casa ha detto: “i Colombi: sempre concorrenti del cantante mascherato 4. Questa è proprio bella, elegante, è poetica questa maschera. Guarda i colombi: potrebbero essere 3 o 4, guarda quanto sono belli”.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Che sotto la maschera possa nascondersi più di una persona? La maschera del resto si presenta con una doppia testa e questo fa pensare che possano essere proprio due i concorrenti vip nascosti al suo interno. Sarà davvero così? Chi si nasconde sotto le sembianze dei Colombi? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire Il Cantante Mascherato 4 in prima serata su Rai1!











© RIPRODUZIONE RISERVATA