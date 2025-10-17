Colombiana è il sequel ideale di Léon e non a caso è sceneggiato da Luc Besson. Film diretto da Olivier Megatron con protagonista Zoe Saldana

Colombiana, film su Italia 1 diretto da Oliver Megatron

Venerdì 17 ottobre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, verrà trasmesso il film thriller, poliziesco e di azione Colombiana. Il cast è formato dalla protagonista Zoe Saldana, Lennie James, Jordi Mollà, Cliff Curtis, Michael Vartan, Beto Benites, Jesse Borrego, Callum Blue.

Le Donatella imitano Paola e Chiara a Tale e Quale Show/ In cerca di riscatto dopo l’ultima esibizione?

Il regista di è Olivier Megaton, noto anche per aver diretto Transporter 3, mentre alla sceneggiatura compaiono i nomi di Robert Mark Kamen e di Luc Besson. Besson ha diretto pietre miliari del cinema come Nikita, Lèon e Il quinto elemento, accomunati dalla presenza delle mogli del momento del regista.

Nella colonna sonora firmata da Craig Walker e Nathaniel Méchaly compare la canzone “Hurt” dei Nine Inch Nails, ma cantata da Johnny Cash nel 2003.

Un posto al sole anticipazioni 20 ottobre 2025/ Rosa deve fare una scelta, Nunzio geloso di Riccardo

La trama del film Colombiana: una vendetta consumata fredda

In Colombiana, Cataleya vive a Bogotà con sua madre e suo padre Fabio, coinvolto in affari sporchi con Don Luis e il suo fedele scagnozzo Marco.

Quando suo padre decide di chiudere con la vecchia vita, il boss si vendica sterminando tutta la sua famiglia tranne Cataleya, che riuscirà a raggiungere l’ambasciata americana in possesso di un file che suo padre gli ha consegnato prima di morire.

Quando le autorità decideranno di spedirla a Miami, la ragazza fugge per raggiungere Chicago dove vive suo zio Emilio, il quale l’aiuterà ad addestrarsi a diventare una killer professionista per poter vendicare la sua famiglia.

Con il passare del tempo, Marco riesce a rintracciarla e uccide su zio e la nonna scatenando ancora di più la voglia di vendetta in Cataleya: la ragazza riuscirà a scoprire il nascondiglio del boss Don Luis e ucciderà Marco. Don Luis proverà a scappare ma Cataleya gli scatenerà contro un branco di cani da lei personalmente addestrati che lo sbraneranno vivo.

Ottenuta vendetta, la donna saluta al telefono il suo amante Danny e fugge via in corriera.

Bake Off Italia 2025, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: in viaggio per il mondo con tre difficili prove