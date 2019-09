Colombiana/ Su Italia 1 il film con Zoe Saldana (oggi, 9 settembre 2019)

“Colombiana” andrà in onda oggi, 9 settembre 2019, in prima serata su Italia 1. La pellicola è stata prodotta in Francia nel 2011, la regia è di Olivier Megaton e l’attrice che interpreta il ruolo del personaggio principale è la statunitense Zoe Saldana. Tra gli altri interpreti si ricordano Jordi Mollà, Callum Blue, Lennie James e Jesse Borrego. Zoe Saldana ha interpretato uno dei personaggi protagonisti della serie di genere fantascienza di grande successo intitolata “Star Trek” uscita nel 2009.

Colombiana, la trama del film

Questo è il momento di leggere la trama di Colombiana. Cataleya Restrepo risiede a Bogotà dove vive insieme ai genitori. Suo padre lavora per la malavita del posto, spesso sottomesso alboss Don Luis. Quando Fabio, il padre della ragazza, informa Don Luis di voler lasciare la banda, il capomafia ordina ad uno dei suoi uomini, Marco, di sterminare tutti i Restrepo. Fabio ha previsto una reazione di Don Luis, è pronto a scappare ma la sua casa viene accerchiata dagli uomini del boss. Alla giovane Cataleya promettono la libertà ma le viene dato un microchip da recapitare all’ambasciata americana. La giovane scappa da Marco, lo ferisce ad una mano e gli promette di ammazzare Don Luis. Marco la insegue, addirittura usa il sistema fognario per giungere all’ambasciata.

Cataleya viene spedita a Miami, con una scusa la giovane scappa e raggiunge Chicago, la città in cui risiedono la nonna e lo zio; la ragazza è decisa a vendicare la sua famiglia e chiede aiuto allo zio Emilio che accetta solo se la nipote acconsente a frequentare la scuola. Trascorrono quindici anni, Cataleya adesso è una donna molto brava con le armi e forte nei combattimenti ed è diventata un vero sicario al servizio dello zio Emilio, ha già ucciso 22 persone per conto di lui; Cataleya firma i suoi omicidi con il nome di un fiore, orchidea colombiana, che in realtà è il significato del suo nome. Intanto si fa chiamare Jennifer e frequenta un giovane pittore, un certo Danny con il quale inizia una relazione. Con il nome di Valerie Philips si inventa uno stratagemma per andare in prigione, lo stesso istituto di pena in cui si trova Gennaro Rizzo, la sua prossima vittima, che ucciderà a colpi di pistola. Intanto l’agente James Ross le sta dando la caccia, ma l’investigatore dovrà vedersela co Steve Richard dela CIA, che è schierato dalla parte di Marco e del mafioso Don Luis. Non senza difficoltà Marco trova la casa di Emilio e quando Cataleya rientra nella residenza dello zio si rende conto che ancora una volta i suoi familiari sono stati uccisi. Ora la donna è decisa più che mai a rintracciare Don Luis; riesce ad ottenere con la forza informazioni utili dall’agente Ross e da Richard e risale al nascondiglio del boss. Cataleya riesce ad eliminare gli uomini di Don Luis, uccide Marco e si trova faccia a faccia con Don Luis. Questi tenta la fuga ma muore dilaniato dai cani addestrati dalla stessa Cataleya. Adesso che ha portto a termine la sua vendetta, Cataleya tenta di riavvicinarsi a Danny, che nel frattempo era stato interrogato dalla polizia, rimane con l



© RIPRODUZIONE RISERVATA