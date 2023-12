Colonnine elettriche, in Italia è flop/ “Bonus ex post non incentiva nuove installazioni”

Le installazioni di nuove colonnine elettriche in Italia sono aumentate nel corso degli anni. In particolare dal 2020 al 2023. Solo negli ultimi 12 mesi sono stati approvati 14906 nuovi punti ricarica nei centri urbani. L’obiettivo previsto dai finanziamenti del Pnnr però, potrebbe essere ancora molto lontano. Entro il 2026 infatti si dovrebbero raggiungere le 21000 unità, ma a causa dei bonus per i privati e i progetti che vengono approvati soltanto ex post e a fine anno, il rischio è quello di bloccare tutto e non incentivare le nuove messe in opera.

I problemi burocratici e i vincoli temporali, stanno mettendo in difficoltà le imprese che disertano i bandi. Dall’ultimo censimento di Motus-E, l’associazione che monitora l’andamento dei progressi nel campo automotive, è emerso un quadro abbastanza preoccupante. Specialmente per chi intende accedere agli incentivi statali e per le zone extra urbane. Tutto ciò frenato anche dai rimborsi per i privati, con bonus che si rinnovano ogni anno ed hanno prodotto effetti positivi per quanto riguarda le colonnine nelle singole abitazioni, lo stesso procedimento però non funziona per le ditte che voglio accedere ai fondi.

Colonnine elettriche, in Italia la burocrazia frena l’accesso ai fondi Pnnr

Franco Gasparini, presidente di Motus-E, ha commentato l’ultimo censimento, che dimostrerebbe il flop delle colonnine elettriche pubbliche in Italia, al quotidiano La Stampa dichiarando che: “Nel 2023 il bando è uscito solo a fine anno, cioè a cose ormai fatte“. Il risultato è che molte imprese rinunciano ad accedere ai finanziamenti Pnnr perchè i procedimenti sono troppo difficili. Aggiungendo: “Speriamo che nel 2024 i bandi si aprano ad inizio anno, in questo modo potrebbe funzionare da vero incentivo, anche perchè dovrebbe essere disponibile la terza tranche di 40 milioni di euro“.

Anche sulla rete autostradale resta un’incognita per i punti di ricarica auto elettriche. Le installazioni sono aumentate, arrivando a coprire fino ad un terzo delle aree di servizio, con disponibilità di potenza che nel 59% dei casi raggiunge i 150Kw. Tuttavia, sussiste ancora un ingiustificato immobilismo da parte dei concessionari, e finora soltanto Autostrade per l’Italia ha concretizzato risultati, mentre gli altri non hanno agito. Eppure, come sottolinea Gasparini, c’è l’obbligo di legge, ma al momento non sono previste sanzioni per gli inadempienti.











