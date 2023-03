Colore iPhone 14/ Nuovo “spoiler”, ma Apple confermerà nel giro di poche ore

Un nuovo colore su iPhone 14 potrebbe arrivare ben presto. Nonostante sia stato annunciato un breve spoiler (che vedremo di seguito), quel che manca è un dettaglio per molti importante, la tinta. A dichiararlo in un primo momento – ci teniamo a ricordarlo – è stata una fonte non “autorevole”.

La prima indiscrezione è arrivata da Sina Weibo, il social network cinese, dove in un post pubblicato da un utente (senza alcuna autorità), avrebbe annunciato il nuovo colore dell’iPhone 14, ovvero sul giallo. Ma come sappiamo al riguardo? Anche Mark Gurman (famoso per i suoi scoop Apple), avrebbe detto qualcosa.

Nuovo colore iPhone 14: il giallo, ci sarà davvero?

Il nuovo colore dell’iPhone 14 dovrebbe essere il giallo. Stando all’ultima volta, quando abbiamo supposto le nuove colorazioni, questa tipologia di colore non era stata neppure tenuta in considerazione. Il periodo per conoscere le nuove colorazioni è quello giusto, e ne abbiamo conferma facendo un tuffo nel passato.

Ad esempio, l’8 marzo del 2022 sono arrivate le varianti degli iPhone 13 e 13 Pro, in verde. Mentre l’anno precedente, durante il mese di aprile 2021, sono arrivate altre varianti di colore, iPhone 12 e iPhone 12 Mini.

Mark Gurman ha fatto sapere che «Quasi un anno dopo l’annuncio di iPhone 13 verde, un nuovo colore per iPhone 14 è davvero imminente». Ribadiamo che non sappiamo al momento, né la data e neppure la tinta che uscirà per il prossimo melafonino.

Stando alle indiscrezioni di MacRumors, la sezione marketing del colosso di Cupertino, probabilmente l’uscita di qualche notizia in più, sarebbe prevista nella giornata odierna, martedì 7 marzo. Per questa comunicazione però, non sarebbe previsto nessun evento con invitati.

Cupertino provvederà a dar la notizia con la pubblicazione di un comunicato stampa, aggiornando di fatto il suo store online. Il nuovo colore di iPhone 14 sarà probabilmente in giallo, e se così fosse, attendiamo la tinta ed eventuali varianti.

