“Colores”, nuovo album di J Balvin/ Esce oggi: “Coloriamo momento grigio che viviamo”

J Balvin torna dopo uno iato musicale di un solo anno e oggi arriva in tutti i negozi di dischi “Colores”, l’ultimo suo lp di inediti, peraltro una delle pubblicazioni più attese di questo primo s scorcio di 2020 dal momento che l’artista colombiano originario di Medellin ha al suo attivo già diversi milioni di copie vendute in tutto il mondo e premi a pioggia tra cui Billboard Latin Music Awards ed Mtv Music Award. Il 35enne José Alvaro Osorio Balvin, questo il nome all’anagrafe, della star del reggaeton, pubblica infatti un lavoro che casca a fagiolo, non solo per l’artwork ma pure per i temi trattati, in un momento che per sua stessa ammissione è molto difficile per tutti soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus, divenuta oramai una pandemia. “Interrompiamo l’uscita dell’album oppure lo pubblichiamo per ‘colorare’ il momento grigio che stiamo vivendo?” aveva chiesto l’artista sudamericano ai suoi milioni di follover, rispondendo probabilmente alle critiche di chi considera inopportuna una uscita discografica in questo periodo.

“COLORES”, ECCO L’ULTIMO DISCO DI J BALVIN

Infatti, come detto, nelle dieci tracce di “Colores”, ognuna dedicata appunto a un particolare colore e con un artwork di cui diciamo più avanti, J Balvin si propone di “portare un po’ di felicità nei cuori di tutti quanti” con sonorità ovviamente molto leggere e coinvolgenti. Colui che oramai è ritenuto uno dei veri e propri ambasciatori globali del reggaeton si è avvalso ancora una volta di collaborazione prestigiose per i vari inediti e questa volta per il lavoro prodotto da Sky & Tainy (suo settimo lavoro in studio in carriera) si è avvalso della collaborazione di Colin Tilley per i video clip (ha giù pubblicato “Blanco, “Rojo” e “Morado”) ma soprattutto dell’arte di Takashi Murakami. L’apprezzato artista giapponese infatti ha curato l’artwork arcobaleno e quasi psichedelico di “Colores”, mostrando il motivo per cui oggi è ritenuto nel panorama internazionale uno dei massimi esponenti della cultura contemporanea nipponica.

