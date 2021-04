Colori Regioni, oggi cabina di regia/ Ordinanze Speranza: Campania verso arancione

Da lunedì prossimo una nuova “mappa” dell’Italia si appresta ad essere “colorata” dalle nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza attese entro sera: dopo il consueto monitoraggio redatto dall’Iss, la cabina di regia anti-Covid si riunirà per fissare la “base epidemiologica” utile poi al Ministro per siglare le ordinanze sui “cambi colore” delle Regioni a partire da lunedì 19 aprile 2021. Parallelamente, è convocata questa mattina alle ore 11 un’altra cabina di regia – con presente il Premier Draghi – per mettere in atto il piano delle riaperture del Paese, verosimilmente a partire dal prossimo 1 maggio (il giorno dopo la scadenza dell’attuale Decreto Covid).

Monitoraggio Iss 16 aprile/ Indice Rt in calo: colori Regioni, chi rischia

Ieri le Regioni hanno presentato al Governo la bozza delle linee guida per fissare riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri, musei e di tutte quelle attività ferme a più ripresa da un anno. Spetta alla mediazione del Premier Mario Draghi provare una “road map” utile a ridisegnare il Paese anche sul profilo dei “colori”: con lunedì 3 maggio potrebbero tornare infatti le zone gialle (e pure le bianche), con le conseguenti differenziazioni di regole e misure da adottare nelle singole Regioni “colorate” in maniera diversa a seconda della situazione epidemiologica.

CAOS VACCINI/ "Usare quelli a mRna è scelta politica, zero motivi contro AstraZeneca"

CABINA DI REGIA COLORI REGIONI: CHI CAMBIA DA LUNEDÌ

Dopo il weekend della Festa dei lavoratori, per lunedì 3 maggio la cabina di regia anti-Covid potrebbe formulare anche le zone gialle e bianche nel nostro Paese: nel frattempo però, oggi si dovranno decidere i “cambi colore” da adottare dal prossimo lunedì 19 aprile. Non dovrebbe cambiare molto in un Paese al momento ancora in maggioranza arancione: delle uniche 4 Regioni ancora in zona rossa, solo la Campania e forse la Puglia ambiscono il ritorno in zona arancione. Per Valle d’Aosta e Sardegna l’ordinanza di Speranza questa sera dovrebbe – secondo le anticipazioni – confermare il “lockdown locale” per almeno altri 7 giorni: rischiano invece il percorso “inverso” Piemonte e sopratutto Basilicata, quest’ultima con diverse zone rosse locali approntate dal Governatore Vito Bardi già nell’ultima settimana. Nella fascia di rischio più bassa al momento – con dati che potrebbero già conferire la zona gialla, se fosse ammessa dal Ministero della Salute – si trovano Lazio, Abruzzo, Molise e le Province autonome di Trento e Bolzano. In miglioramento anche Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Umbria e Veneto: insomma, l’Italia si appresta a riaprire il più possibile, con le Regioni che spingono per invertire la rotta eliminando lockdown (zone rosse) e coprifuoco presenti in maniera continuativa ormai dallo scorso ottobre.

LEGGI ANCHE:

Riaperture, cabina di regia Draghi-Regioni/ Bozza misure: coprifuoco, ristoranti e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA