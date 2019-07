Colpa delle stelle/ Su Canale 5 il film con Ansel Elgort (oggi, 14 luglio 2019)

‘Colpa delle stelle’ sarà il film in onda in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 14 luglio, alle ore 21.20. Una pellicola diretta e realizzata nel 2014 dal regista Josh Boone e realizzata ottenendo i diritti dell’omonimo romanzo di successo mondiale di John Green. I protagonisti della pellicola sono Shailene Woodley nella parte di Hazel Grace Lancaster ed Ansel Elgort nel ruolo di Augustus “Gus” Waters. Completano il cast Laura Dern nel ruolo di Frannie Lancaster, Sam Trammell nella parte di Michael Lancaster mentre Nat Wolff è Isaac, David Whalen e Milica Govich sono il signor e la signora Waters, Willem Dafoe è lo scrittore Peter Van Houten, Emily Peachey ha il ruolo di Monica, Mike Birbiglia è Patrick, Lotte Verbeek è Lidewij Vliegenthart, Ana Dela Cruz è la dottoressa Maria mentre Lily Kenna interpreta Hazel a tredici anni.

Colpa delle stelle, la trama del film

La protagonista di ‘Colpa delle stelle‘ è Hazel Grace Lancaster, una ragazza di soli 17 anni malata di cancro che frequenta, spinta dai genitori, un gruppo di sostegno in una chiesa organizzato da un ragazzo che è riuscito a superare l’esperienza della malattia, Patrick. Un giorno attendendo l’ascensore Hazel conosce Gus, un ragazzo ex atleta che ha dovuto dire addio ai suoi sogni a causa di un tumore alle ossa. I due scoprono subito grandi affinità ed iniziano a frequentarsi, e soprattutto si trovano coinvolti dalla lettura del romanzo ‘Un’afflizione imperiale’ dello scrittore Peter Van Houten. I due ragazzi scrivono a Van Houten la loro storia e quanto il libro li abbia appassionati, e lo scrittore li invita ad Amsterdam, dove vive, per incontrarsi con loro. La prospettiva è eccitante ma Hazel viene ricoverata a causa del liquido ai polmoni provocato dalla malattia e finisce in terapia intensiva. La ragazza si riprende ma dice a Gus di non volerlo rivedere più, per non pensarlo sofferente quando morirà. Il ragazzo rifiuta la prospettiva e Hazel comincia a capire che possa essere più di un amico: nel frattempo però la ragazza migliora e i due amici possono partire per Amsterdam, dove l’incontro con Van Houten, alcolizzato, cinico e maleducato, si rivela un’autentica delusione. Nonostante questo Hazel e Gus si godono la vacanza ad Amsterdam e si baciano per la prima volta nella casa di Anna Frank. Un momento magico che viene spezzato dai risultati dell’ultima PET di Gus: il ragazzo è molto peggiorato e morirà in poche settimane. Al suo funerale si presenta Van Houten, che viene cacciato via con rabbia da Hazel. Lo scrittore le consegna però una mail: aveva continuato a scriversi con Gus, che le aveva raccontato il suo amore per Hazel e aveva scritto anche il suo elogio funebre, per ogni evenienza. E l’amore provato per Gus diventa uno stimolo per Hazel per continuare a vivere la vita in ogni sua sfaccettatura.

